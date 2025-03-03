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經濟
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中金：今年經濟佳 續超配中國股市

【明報專訊】除了財政司長陳茂波上周三發表2025/26年度《財政預算案》備受關注外，受到美國總統特朗普表示將向中國再加徵10%關稅的言論影響，恒指上周五下跌776點或3.28%，拖累全周亦下跌536點或2.29%，扭轉此前6周均上升的強勢。中金公司研究部首席宏觀分析師張文朗（圖）表示，對今年中國經濟表現還是充滿信心；而中金公司研究部大類資產配置研究負責人李昭認為，如果外圍因素出現變化，不排除中國股市短期也會出現回吐，惟若看6個月以上，中國股票及黃金仍然是值得超配的資產。

中金公司張文朗指出，通脹量度指標包括總體居民消費價格指數（CPI）及核心CPI，前者受食品價格影響，而中國核心CPI通脹已經連續4個月按月回升，原因之一是財政政策在加碼，今年以來國債發行額按年顯著上升（根據萬得統計數據，1月至2月國債淨融資約8700億元人民幣，去年同期約3400億元人民幣），此前也出台家電及汽車以舊換新的政策。

製造業競爭力升 服務業發展快

張文朗分析，展望未來，中國經濟的穩步復蘇，一個是靠內生力量，一個是靠外生力量。他解釋：「外生力量主要包括出口，而出口韌性也反映了中國供給方面競爭力的持續提升，故從這個角度來看，出口並非完全外生。雖然也取決於對方的需求，而對方需求的波動一般來說多於中國供給端的波動。」

他強調，從供給端來看，中國出口有韌性，背景是近年產業升級、全球競爭力提升，而且經過多年的積累現時已有相當完整的產業鏈，故去年中國出口額以美元計價按年增長近6%，屬比較理想，展望未來一段時間中國出口的韌性料仍然存在。

AI料年增中國經濟0.8個百分點

至於中國經濟的內生力量，張文朗認為也是有韌性的，製造業競爭力在提升，而服務業發展也比較快，所以他對今年中國經濟表現還是充滿信心。

中金李昭則指出，去年11月該行在全球資產配置中已建議戰略性超配黃金及中國股票，海外的資產先攻後守，至今黃金及中國股票領漲全球資產。

李昭分析，中國股票去年9月以來表現超出預期，原因包括：（1）政策轉向；（2）中國人工智能（AI）技術引發市場關注，提升中國科技股估值；（3）外圍悲觀預期沒有兌現。

至於在目前怎樣看中國股票前景？李昭引述中金研究院估計AI未來10年每年額外提高中國經濟增速0.8個百分點，故此看好AI前景，中長期可望吸引更多海外資金的流入，支持中國股市表現。

不排除中國股市短期回吐 中長期看好

不過，李昭也提醒，過去幾個月中國股市表現較佳，主要是由市場情緒改善支持，如果外圍因素出現變化，不排除中國股市短期也會出現回吐，但中長期仍然看好，故他建議現時在中國股票及債券持倉要平衡，從而分散風險，他表示：「中國股票近月表現已超預期，若看6個月以上，中國股票仍然是值得超配的資產。」

李昭續說，春節過後中國股市此輪升浪，港股通標的中約20%股票跑贏大市，對比9月下旬至10月上旬的升浪有60%股票屬跑贏大市，此輪升浪的股市上升集中在少數股票。他分析，下一階段升浪會否擴散至更多股票，既要視乎中國各行各業應用人工智能以提升生產力的進展，也要看今年中國經濟增長情况。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕中國通脹 中國股市 中國經濟 中金公司研究部大類資產配置研究負責人李昭 中金公司研究部首席宏觀分析師張文朗

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