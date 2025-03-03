人行等5部委促解決民企融資難

工行：擬向民企融資不少於6萬億

會議要求，要實施好適度寬鬆的貨幣政策，發揮好結構性貨幣政策工具作用，增加對民營和小微企業信貸投放。中證監副主席李超表示，將紮實落實促進民營經濟發展壯大的各項政策措施，統籌好股權、債權及房地產投資信託基金（REITs）等方面的工具與產品，支持民企發展。是次參與會議的民企包括依文集團、吉利（0175）、商湯（0020）、圓通速遞（滬：600233）及伊利（滬：600887），另會上參與的金融機構包括工商銀行（1398）、人保集團（1339）、中信証券（6030）及國擔基金。工行董事長廖林表示，計劃未來3年為民企提供融資不低於6萬億元人民幣，為民企於全球引資源，以及搭平台。