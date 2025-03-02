特朗普周五主持加密幣峰會 比特幣單日升近5%

白宮公布，峰會將由白宮人工智能與加密貨幣主管David Sacks擔任主管，工作組執行董事Bo Hines負責行政工作。特朗普競選期間表態支持加密貨幣，上任後簽署行政命令推動數碼資產運用，比特幣被視為「特朗普交易」之一，特朗普上任當日曾升至10.92萬美元歷史高位。

比特幣現貨ETF淨流出33億美元創紀錄

不過特朗普向多國加徵關稅，市場對通脹和地緣政治緊張憂慮升溫，帶動資金流向避險資產，比特幣在周五反彈前最低曾見7.82萬美元，較高位累跌28.93%，單計2月累跌17.53%，為2022年6月以來最大單月跌幅。彭博社統計，美國現貨比特幣ETF上月淨流出33億美元，創歷來紀錄。

加密貨幣託管公司Bitgo Inc.亞太區場外交易主管Stefan von Haenisch表示，因應宏觀環境，對加密貨幣被拋售並不奇怪，交易員仍在等待特朗普提出有關加密貨幣行業的具體措施，例如將比特幣納入儲備。