明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

新盤混戰 南首首輪181伙沽清 Coasto首輪沽九成 單日一手盤近400宗成交

【明報專訊】新一份《財政預算案》後首個周末，在新印花稅的利好消息下，新盤市場大混戰，昨日最少有5個主要新盤推售，涉逾500伙，其中全新盤恒地（0012）九龍城南角道南首，挾鐵路及名校網優勢，首輪推售181伙，即日沽清；另宏安地產（1243）現樓項目、鴨脷洲Coasto，首輪發售60伙亦售出86%。日前已加推單位的新地（0016）天水圍YOHO WEST PARKSIDE，昨晚突上載銷售安排，將於本周三進行首輪銷售128伙，當中以價單形式推售119伙，另9伙以招標推售。

明報記者 甘潔瑩

YOHO WEST PARKSIDE

周三首輪售128伙

綜合市場資訊，昨一手成交近400宗。雙盤齊發的恒地，繼上周五晚上開售長沙灣Belgravia Place II後，昨推售南首181伙，項目在開售前錄得逾7000個登記，超額認購逾37倍。項目於中環國際金融中心進行銷售，發展商分A、B兩組時段揀樓，但兩組買家人數眾多，高峰時，等候買家及代理多逾數百人，人龍排至國際金融中心商場內，場面熱鬧。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，對項目銷情非常滿意，錄得多組大手客人購買兩伙或以上，其中1組大手客購入4伙及3組大手客各購入3伙。

項目首推181伙於昨晚已全數售出，套現逾9.6億元，發展商正研究短期加推應市。

已屆現樓的宏安地產鴨脷洲全新盤Coasto，昨進行首輪銷售60伙，折實後入場費由381.6萬元起，部分單位能受惠於新印花稅。宏安地產執行董事程德韻稱，項目沽出52伙，佔可供出售分層單位約86%，連同早前售出3伙平台特色單位，累售共55伙，套現逾2.7億元。

朗天峰加推120伙 周四銷售

此外，上月底開紅盤、由嘉里（0683）發展元朗十八鄉路朗天峰，樓花期長約10個月，昨日進行次輪銷售121伙，嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，昨日售出116伙，佔可銷售單位逾95%，連同首輪推售，項目累積售出366伙。

發展商昨晚即加推第5號價單共120伙，同時上載銷售安排，鐵定於本周四（6日）進行第三輪銷售，同時推出10伙頂層特色戶在本周三招標。

滙都昨售出19伙

另泛海國際（0129）旗下元朗洪水橋滙都，昨進行新一輪銷售，泛海國際集團執行董事關堡林表示，項目昨日售出19伙，套現9000萬元，最新成交包括第3座7樓B06室，屬實用面積491方呎3房戶，以568.83萬元成交，呎價11,585元。

[香港地產]

相關字詞﹕新印花稅 滙都 朗天峰 嘉里 宏安地產 南首 恒地 新地 YOHO WEST PARKSIDE

上 / 下一篇新聞