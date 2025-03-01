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2025年3月1日星期六
睇樓手冊
新財年推8官地涉4450伙 15年低 東涌地涉985伙最多 甯漢豪：審時度勢推地
本年度供應涉8930伙 主動賣地15年首跌穿萬伙
官方樓指兩月累挫1.3% 抵消減息後樓指升幅
上然下周開價 首批涉約81伙
敦晧「財仔盤」開放式戶千萬沽 9年貶值四成
關稅衝擊 港股跌776點失守23000 政治局重申穩股樓未扭跌勢 科網AI晶片股重創
2月日均成交破紀錄 券商上調港交所目標價
蜜雪暗盤升逾兩成 每手帳賺5000元
金管局人幣貿易融資啟動 已分配500億予參與行
惠譽：港削赤緩慢 或增信用狀况風險
新世界蝕66億不派息 推7招減債 負債1246億 擬售非核心資產釋農地價值
今年冀套260億 港推售1800伙
黃少媚：為換樓購皇都 「不想交通浪費時間」
港零售基金去年淨流入961億 飈65倍
匯豐料新地站穩陣腳 盈利下滑周期或結束
now TV稱恢復服務 now E續中斷
華夏推亞太首隻零售代幣化基金
美核心PCE通脹2.6% 逾半年低 消費支出跌0.5%近4年最差 減息升溫
「特朗普交易」退潮 比特幣高位跌25%
花旗向客戶入錯數 280美元變81萬億
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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