花旗向客戶入錯數 280美元變81萬億

消息指出，這宗此前未被報道的內部轉帳問題，涉及一名負責支付業務的員工，以及另一名負責核實這項轉帳的職員，兩人都沒有發現這一誇張的錯誤。就在轉帳獲審核後翌日，銀行系統處理了這宗轉帳後，才由第三名職員發現銀行帳戶餘額存在問題，而此時已距離81萬億美元巨款轉帳了90分鐘。直至數小時後，這筆款項才被退回。

反映未完全解決營運問題

知情人士透露，沒有資金流出花旗，而花旗已將這宗「險些釀成大禍」的事故，通報美聯儲及美國貨幣監理署（OCC）。花旗表示，其偵察控制機制「迅速發現了兩個花旗帳戶之間的錯誤入帳，並撤銷了該項轉帳紀錄」，而這些偵察機制也將阻止任何錯誤的款項離開銀行。

根據《金融時報》看到的花旗內部報告顯示，花旗去年發生10宗金額達10億美元或以上的「幾乎出錯」事故（輸入錯誤金額而最終能收回資金的事件），低於2023年的13宗。業界人士向《金融時報》稱，超過10億美元的「幾乎出錯」事故，在美國銀行業並不常見。這些事故反映花旗仍未完全解決其營運問題。花旗在2020年發生「入錯數」事件，錯誤為露華濃（Revlon）向債權人轉帳9億美元，而露華濃本來只是要向債權人支付780萬美元利息。

（綜合報道）

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