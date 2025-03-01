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經濟
國際金融

「特朗普交易」退潮 比特幣高位跌25%

【明報專訊】受關稅政策及地緣政治不確定等影響，投資者避開高風險資產，令「特朗普交易」退潮。比特幣昨低見7.8萬美元水平，較1個月前的10.9萬美元歷史高位回落25%，跌至逾3個月低位。狗狗幣（DOGE） 、以太幣（ETH）和瑞波幣（XRP）等昨跌幅達到一成。加密貨幣託管公司BitGo指，考慮到宏觀經濟環境，目前的跌勢不足為奇，市場仍在等待美國總統特朗普為加密貨幣行業提出具體措施，包括比特幣儲備。

加密貨幣平台Bybit遭黑客入侵而損失15億美元，估計是歷來最大規模的加密貨幣失竊案，也令投資者情緒低落。加密貨幣交易平台BTSE表示，市場似乎因Bybit事件而變得動盪，而通脹擔憂及美聯儲減息預期降溫，也妨礙比特幣升勢。

不過迹象顯示，美國證交會（SEC）開始為業界鬆綁。SEC的企業融資監管部門發出指引，指大部分迷因幣（Memecoins）不會產生收益，且不包含對企業未來收入、利潤或資產的權利，因此並非證券，不受聯邦證券法規監管。根據該指引，「迷因幣」通常用途不大，甚至沒有用途，更類似於收藏品，因此參與「迷因幣」的發行和銷售，毋須向SEC登記，而購買者和持有者都不受聯邦證券法的保障。

金價近期在高位徘徊之際，投資者尋求另類資產，加上中國政府允許擴大黃金投資，令中國的黃金ETF規模擴大。世界黃金協會的數據顯示，在2月首3周，中國內地的黃金ETF持倉增加17.7噸，接近去年10月所創的20.9噸月度流入紀錄。過去一年，金價升超過40%，不過本周升勢暫歇。在關稅威脅下，美元轉強，現貨金昨低見每盎司2851美元。

（綜合報道）

[國際金融]

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