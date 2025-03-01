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經濟
國際金融

美核心PCE通脹2.6% 逾半年低 消費支出跌0.5%近4年最差 減息升溫

【明報專訊】美國總統特朗普擴大關稅措施之際，美國通脹在連升多月後再次有降溫的迹象。美聯儲首選通脹指標——剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數，在1月按月升0.3%，符合預期；按年計算，1月核心PCE的升幅回落至2.647%，較12月向上修訂至2.9%的升幅顯著下滑，僅略高於去年6月的2.63%升幅，幾乎是近4年來最低的增長。1月整體PCE按月升0.3%，升幅與12月持平；按年計算，整體PCE回落至2.5%，是4個月以來首次回落。

儘管通脹增長有所放慢，經通脹調整後的1月個人消費支出卻按月跌0.5%，是接近4年來最大的按月跌幅。在聖誕旺季的強勁銷售過後，今年初的極端寒冷天氣影響了個人消費，其中汽車銷售跌幅尤其顯著，對服務業的支出也有所放緩。倘消費持續較弱，可能令市場憂慮到美國經濟的韌性。經通脹調整後的1月個人收入按月升0.6%，推動儲蓄率升至去年6月以來最高水平。

年底前減息至少3次概率50%

隨着通脹和消費增長轉弱，芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員昨晚押注美聯儲今年底前減息至少3次的概率達到50.4%，相比數據公布前，此概率只有四成左右。交易員預期，美聯儲有可能在6月、9月和12月減息。數據公布後，美股三大指數昨早段從周四由關稅觸發的跌勢回升，晶片類股早段由跌轉升，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）在早段跌逾3%後轉漲。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率輕微回落至4.04厘，美國10年期國債孳息率回落至4.23厘。

安永首席經濟學家Gregory Daco表示，消費在1月有所放慢，關鍵問題是消費者是否開始變得謹慎，1月的服務支出溫和，有可能不僅是聖誕旺季過後的適度回落。彭博社分析指出，整體而言，通脹繼續向美聯儲的2%目標邁進，而支出收縮，預計2月就業數據將會疲軟。經濟軌迹顯示，一旦美聯儲毋須再維持當前利率，下一步行動將會是減息。

亞股普遍挫 日股跌逾千點

此前由於通脹回落進程停滯不前，美聯儲的官員一再表示，需看到通脹明顯緩解，才會再次減息，尤其是考慮到特朗普的關稅政策對物價的影響存在不確定性。另特朗普宣布下周起向中國、加拿大及墨西哥加徵關稅，亞洲股市昨普遍下滑，日經指數重挫1100點，韓國綜合股價指數（Kospi）挫逾3%。作為潛在關稅目標的亞洲半導體及汽車板塊急跌。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美股 減息預期 消費支出 通脹 PCE物價指數

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