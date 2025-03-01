now TV稱恢復服務 now E續中斷

周二開始故障 用戶現仍反映黑畫面

now TV服務故障始於周二（上月25日）早上，當時部分客戶無法正常觀看節目。至當日下午，經過搶修後，部分頻道在機頂盒上恢復正常運作，但整體服務仍未完全恢復。而正值英超聯賽「快車」賽程期間，now TV將部分賽事改在now新聞台或其他免費頻道播出，引來球迷不滿。

直至周四（上月27日）下午，now TV才宣布恢復所有服務，但仍有部分用戶反映黑畫面或無法使用自選服務。對此，now TV 在回覆留言時，多數建議用戶私訊跟進，或按照遙控器上的「Exit」按鍵操作後稍待，再嘗試重啟機頂盒或App，部分用戶則被提醒先返回主畫面再點擊遙控器上的「On Demand」使用自選服務功能。

另外，now E服務持續中斷，其官方網站顯示：「非常抱歉！對於服務中斷造成的不便，我們深表歉意，並正努力盡快恢復正常服務。」而now E的facebook頁面最後一次更新已是去年8月15日。事實上，香港電訊管理層去年6月曾透露計劃今年初將now E合併至另一個OTT平台now隨身睇（now Player），以整合資源提升用戶體驗。本報向香港電訊查詢故障原因、now TV是否已完全恢復服務、會否重開now E等問題，至截稿前未有回覆。