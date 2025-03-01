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經濟

匯豐料新地站穩陣腳 盈利下滑周期或結束

【明報專訊】新鴻基地產（0016）中期業績顯示核心純利按年增17%。匯豐認為，公司盈利下滑周期或已結束，穩健的租賃業務有助支撐股息前景。摩根大通則對股息政策維持不變感到失望，指物業發展（DP）入帳波動影響股息能見度。

摩通指股息能見度低

匯豐發表報告指出，新地核心盈利按年增長17%，顯示公司已站穩陣腳，儘管房地產市場仍具挑戰性。同時，淨負債比率去年底下降至17.8%，公司近7個月內收購3幅住宅用地，加上房地產銷售的資產周轉及項目竣工後預期的經常性收入增長，其盈利及股息可見度提升。

同時，匯豐將新地目標價由116元下調至109.6元，並將2025至2027年盈利預測下調5.1%至8.1%，以反映香港住宅項目的平均售價及租金利潤率較低。

另一方面，摩通發表報告表示，新地DP毛利率從34%降至15%，2025財年下半年或進一步下滑。公司維持40%至50%派息比率，但因DP入帳時間表波動，投資者對股息能見度較低。

此外，摩通預計今年房價將調整5%，而新地是香港住宅市場的代表，其股價大多與香港房價走勢相關，故維持「中性」評級，目標價70元。

高盛降目標價2% 維持買入評級

高盛亦發表報告指出，根據2025財年上半年盈利、公司管理層評論，以及該行最新的辦公室及零售租金預測，將新地2025至2027年每股派息（DPS）分別下調5%、5%及9%，預計2025財年股息維持3.75元，未來3年平均派息比率約46%，而過去5年平均為51%。該行將目標價下調2%至90元，維持「買入」評級。

相關字詞﹕大行報告 新地（16）

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