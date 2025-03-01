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經濟

今年冀套260億 港推售1800伙

【明報專訊】新世界發展（0017）近期着力推售北角皇都等新盤，行政總裁黃少媚稱，集團會盡快推售黃竹坑港島南岸第五期、衛城道等項目，同時亦會推售內地一線城市如杭州新世界城市藝術中心等新盤。連同洽售非核心資產合計，目標是於2025年達到銷售260億元。

黃少媚還稱，為免不必要揣測，不會再另行披露非核心資產出售情况，而是會連同售樓合併披露。若按今年上半年度計算，在港合約銷售52億元，相對全年目標110億元，已經完成47%。除了在港推售新住宅盤，她說，新世界已於上半年推售荔枝角道888號寫字樓並沽清，套現12億元，接下會推售永康街83號寫字樓項目。她說，今年連同皇都、柏蔚森、港島南岸五期及九龍城衙前塱道項目，在港共推出1800個單位。

內地全年銷售目標增至140億

在內地方面，新世界中國運營總裁陳耀豪表示，上半年度已錄得合約銷售75億元人民幣，並將全年銷售目標由原先的110億元人民幣，上調至140億元人民幣。當中瀋陽悅景新世界在上半年錄得11億元人民幣合約銷售。

轉換農地方面，執行董事薛南海表示，集團在北部都會區有1400萬平方呎農地，當中供短中期發展佔900萬平方呎，長期的則佔300萬平方呎。集團將加快轉換農地，藉此有效減低土地成本，釋放價值。另聯同招商局蛇口在粉嶺馬適路開發的項目，補地價約每平方呎1627元，比同區成交低35%，料短期可動工。

薛南海續稱，在未來一至兩年內料完成農地換地的項目，例如和內地三大發展商合作的項目，包括龍田村項目等可增加100萬平方呎樓面。至於料在未來3至5年內完成換地的如唐人新村、十八鄉路等項目樓面亦達720萬平方呎，另料需時5年以上換地的項目樓面則有320萬平方呎。

相關字詞﹕薛南海 陳耀豪 黃少媚 新世界發展

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