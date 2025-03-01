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經濟

新世界蝕66億不派息 推7招減債 負債1246億 擬售非核心資產釋農地價值

【明報專訊】新世界發展（0017）昨日公布截至去年底止中期業績，期內錄得核心經營溢利44.16億元，按年減少逾17%，加上錄得發展物業耗蝕虧損及投資物業公平值減少共49.51億元，致股東應佔虧損66.33億元，此前發盈警所述虧損水平介乎66億至68億元。由於需要保留現金，不派中期股息。在債務高企下，昨日首次主持業績發布會的行政總裁黃少媚稱，集團會推出7招減債（見表），未來一段時間繼續暫停派息，並指在業績期內已削減短債94億元。

明報記者 陳偉燊

由於期內出現虧損，新世界的債務淨額與權益比率升至57.5%，較去年6月底增加2.5個百分點。截至去年底綜合債務淨額仍達1246.3億元。黃少媚稱，透過改善現金流、積極出售非核心資產、釋放農地價值、積極提升回報及提升經常性收入、降低營運成本、暫停派息，以及積極做好財政管理減少利息支出，冀助集團減債及改善流動資金。該集團由去年7月至去年底已完成186.78億元銀行貸款再融資，在一年內到期的債務約322.09億元。截至去年底，新世界手持現金及可動用貸款分別為220億元及120億元，較去年6月底全年的280億元及183億元有所減少。

K11藝術館獲洽購 未訂協議

黃少媚指出，新世界上半年度的短期債務及總債務按年分別減少94億元及51億元，相比2023年底總債務更減少114億元。在一般及行政開支已減少9%至18億元，資本開支亦比去年減少35%至49億元下，她冀今年集團的資本開支可以降至少於130億元以下。至於市場不時傳出新世界出售河內道K11購物藝術館，她稱：「不時接獲潛在買家洽購物業，這反映項目具吸引力，但是目前未訂具約束力協議」。在這個市場周期旗下商場及寫字樓出租率續保持穩定，她對集團的物業組合有信心。

債務利率降至4.7厘 負債率升至57.5%

執行董事劉富強補充，過去半年度營運淨現金流加出售非核心資產已達96億元，足夠支付資本開支49億元、利息39億元及永續債9億元。期內總現金按年減少61億元，主要與減債有關；淨還款約78億元。他又指出，受惠於減息因素，集團的債務利率水平已由4.9厘降至4.7厘。受到期內需要就發展物業及投資物業減值影響，他說：「淨負債率略提升2.5個百分點至57.5%，但是撇除這個因素，其實淨負債率和去年持平，約為54.5%」。他強調，集團並非如報道所言做「整體性債務重組」，而是積極去處理債務，並繼續遵守債務契約條款，會在適當時披露進展。

相關字詞﹕劉富強 黃少媚 新世界發展

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