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經濟

惠譽：港削赤緩慢 或增信用狀况風險

【明報專訊】政府最新《財政預算案》推遲滅赤目標，評級機構惠譽昨日發表報告，認為本港財政儲備在短期內，繼續可為信用評級提供重要的支持，不過香港削減財赤步伐放緩，財政儲備緩衝持續減少，或會逐漸增加香港信用狀况風險。該行現時給予香港長期信用評級為第四高的「AA-」，展望為「穩定」。

惠譽指出，政府預期本財年（2024/25年度）撇除發債淨額的財政赤字佔GDP的6.2%，較上個財年高0.4個百分點。政府預期未來5年撇除發債淨額後綜合帳目仍會錄得赤字，相對去年預算案預期可在2027/28年恢復盈餘，當局對財政狀况預期有減弱。

財政緩衝倘減 經濟更易受衝擊

政府預期至2026/27財年，經營帳目可恢復盈餘，不過惠譽認為部分是由於政府從6個種子基金回撥620億元，惟此舉長遠不會為政府帶來可持續收入增長，其他開源措施如提高機場離境稅的規模較小，其他主要稅項如薪俸稅和利得稅，稅率則保持不變。

惠譽預期今年香港GDP按年增長2.8%，略高於去年的2.5%，不過若中美貿易較現時預期更為緊張，或地產市道出現更深衰退，或會增加公共財政壓力。

特區政府表示，未來5年政府債務佔GDP比率將控制在最高16.5%，惠譽指比率遠低於「AA」評級地區的中位數水平。不過債務比率正在上升，該行亦預期本港未來數年的財政赤字與GDP比率將高於「AA」評級中位數。雖然本港財政儲備仍然龐大，但儲備與GDP比率已從疫情前高峰的41%降至本財年末的20.4%，若財政緩衝隨着時間減少，將削弱香港信用狀况，並使香港經濟更容易受到衝擊。惠譽又指本港削減財赤速度，較去年4月確認香港信用評級的假設緩慢。

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