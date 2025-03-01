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經濟

金管局人幣貿易融資啟動 已分配500億予參與行

【明報專訊】金管局人民幣貿易融資流動資金安排昨日正式啟動，當局公布1000億元（人民幣，下同）額度，約500億元已分配予首階段參與銀行，銀行即日起可透過獲分配額度，向金管局借取人民幣資金，為企業提供人民幣貿易融資服務，當局會視乎落實情况和市場需求，擬於今年年中推動下一階段額度分配工作。

金管局公布首階段參與銀行有24間，包括匯豐、中銀香港（2388）等本港註冊銀行，農業銀行（1288）、民生銀行（1988）等內地銀行在港分行，以及德意志銀行、馬來亞銀行等外資銀行，當局指額度分配根據個別銀行對人民幣貿易融資業務的預期需求，並考慮其現有人民幣貿易融資業務規模等因素。當局將密切審視安排的落實情况，包括流程的操作、銀行人民幣貿易融資活動、額度的實際使用，以及市場發展需要。

渣打恒生匯豐中銀已為客安排貸款

金管局鼓勵在首階段尚未參與銀行繼續發展人民幣貿易融資業務，以準備在稍後階段加入。是次分配額度僅有總額的一半，有市場人士指出，是項安排以同期限的上海銀行同業拆息加0.25厘定價，現時與在離岸市場獲取人民幣的成本相距不大，但流動性可以有需要時才使用，因此銀行亦樂於申請，有銀行未獲足額分配申請的額度，估計金管局或在觀察實行情况後，留待年中將餘下額度批予其他銀行。

是項貿易融資流動資金安排的貸款期限為1、3和6個月，昨日多間銀行公布已將透過安排取得人民幣資金，為客戶提供貿易融資。渣打表示經安排借取最多6個月的人民幣流動資金，為浙商中拓旗下子公司鋒睿國際，提供3個月貸款期、金額超過1億元人民幣的離岸人民幣貿易融資。恒生（0011）指已在昨日與4間商業客戶完成試點交易，匯豐和中銀皆表示，已為多名企業客戶安排貿易貸款。

相關字詞﹕人民幣貿易融資流動資金安排 貿易融資 離岸人民幣 金管局

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