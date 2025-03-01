蜜雪暗盤升逾兩成 每手帳賺5000元

蜜雪冰城認購反響熱爆，觸發回補機制，重新分配後，香港公開發售853萬股，佔發售總數50%；國際發售部分亦超購逾34倍。蜜雪冰城共接獲26.5萬份有效申請，一手中籤比率8%；認購85.3萬股、涉資約1.72億元的「頂頭槌飛」多達4597張， 認購30萬股（涉資6075萬元）才穩獲一手。蜜雪冰城昨日暗盤表現強勁，其中於輝立暗盤最高見285元，較定價202.5元高逾四成，惟升勢未能持續，收報257元，升26.91%，成交247萬股，涉資6.57億元。不計手續費，一手200股，帳面賺5450元。於耀才及富途分別較定價升25.83%及23.46%。

奇瑞汽車申請港上市

另內地車企巨頭奇瑞汽車昨日在聯交所網頁上載申請上市文件，中金（3908）、廣發證券和華泰國際為聯席保薦人。初步招股資料顯示，集團擁有奇瑞、捷途、星途、iCAR和智界五大品牌，業務涉及燃油車和新能源汽車產品組合的設計、開發、製造和銷售，累計向全球超過100個國家和地區銷售1300萬架乘用車。

初步上市文件引述弗若斯特沙利文資料，以去年前三季全球銷量計算，奇瑞汽車是全球第十一大乘用車公司。根據內地乘聯會統計，奇瑞去年零售及批發乘用車銷售數字達385萬輛（見圖），排名僅次於比亞迪（1211）及吉利（0175）。去年前三季，集團收入按年增67.7%至1821.54億元人民幣；盈利112.22億元人民幣，按年增58.5%。早前彭博社指出，奇瑞將尋求集資最多10億美元（約78億港元）。另周六福珠寶昨第二次入表，白鴿在線數字科技同日入表，內地移動遊戲公司星邦互娛周四遞表。

明報記者