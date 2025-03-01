關稅衝擊 港股跌776點失守23000 政治局重申穩股樓未扭跌勢 科網AI晶片股重創

亞洲主要股市昨全線下瀉，韓國股指大跌3.39%，比恒指更差。至於國指則跌3.63%，收報8417點，科指跌5.32%，收報5568點。全周計，恒指累跌2.29%、國指累跌2.88%，科指更累跌4.97%。

全月升2700點 阿里漲44%冠藍籌

全月計，由於資金熱炒DeepSeek概念為中資科技股帶來估值重估契機，雖然月結日急回，重磅科技股仍帶動恒指2月大升逾2700點或13.4%，國指及科指分別累升14%及近17.9%，三大指數齊見去年9月以來的4個月最大升幅，且連升3個月。

至於2月表現最佳藍籌為阿里巴巴（9988），累升約44.3%，中芯國際及阿里健康（0241）分別累升41%及38.78%，分別在回報榜排第二及第三名；表現最差藍籌為攜程（9961），累跌約20%。

北水2月流入1528億 逾4年最多

雖然昨日港股下跌，成交額仍達4063億元，連續兩天成交多於4000億元。北水昨天淨流入119億元，較周四減少近三成，連續第6日流入，累計流入890.02億元，令北水於2月累計流入1527.77億元，按月增加21.65%，連續第二個月增加，金額是2021年1月後新高，且連續第20個月流入。

「ATMXJ」昨天已拖累恒指跌370點，佔跌市47.6%，其中阿里巴巴跌6%，美團（3690）挫6.2%。藍籌股中以比亞迪電子（285）跌幅最大，瀉10.54%，而同系的比亞迪（1211）亦跌6.8%。晶片股中芯國際（0981）走低7.26%，人工智能概念股和自動駕駛概念股也受壓，商湯（0020）跌7.86%，英恒科技（1760）跌5.6%。

第一上海首席策略師葉尚志指出，要注意中短期升勢或出現節奏改變，如恒指無法守住22,700點初部支持位，估計後市續回吐調整的走勢將會更見明顯，因市場逐步燃起對美國經濟前景的擔憂，而港股在過去一個半月已累升逾5000點，難免會受影響而展開升後回調。他指出，市場關注全國人大政協兩會將於下周召開，市場普遍預期中國將會推出更有力的支持刺激經濟政策措施。

明報記者