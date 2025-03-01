上然下周開價 首批涉約81伙

YOHO WEST PARKSIDE加推55伙

上然分3期發展、共提供1650伙，而今次推出1期設403伙。周銘禧表示，另兩期將視乎1期銷情，有望今年推售。另一焦點新盤，樓花期約19個月、新地（0016）與港鐵（0066）合作的天水圍YOHO WEST PARKSIDE，以折實均呎11,289元加推2號價單涉55伙，涵蓋1房至3房1套間隔，較首推折實均呎10,868元高3.9%。新地表示今批加推單位，包括較高層單位，座向與景觀皆不同，因而屬原價加推；是次維持最高5%直減折扣、及180日內付清樓價獲4%現金回贈，有6伙折實價低於400萬元。入場單位為1A座27樓A6室，實用303方呎1房戶，折實價344.62萬元、折實呎價1.13萬元。

另外，恒地（0012）旗下樓花期約18個月的長沙灣巴域街Belgravia Place II，昨晚首輪開售148伙，整批折實均呎約1.6萬元，單位折實價408萬至886萬餘元，其中A組大手客最多可購4伙、B組散戶最多可購2伙，據悉A組有20伙獲買家選購，全晚估計共售逾65伙。新地同系北角海璇II，亦招標售出1座15樓B室，實用1164方呎3房1套間，連車位成交價4597.8萬元、實呎3.95萬元。南豐將軍澳日出康城LP10，招標售出2B座52樓B室特色戶，實用958方呎3房1套連平台，成交價1688萬元、實呎1.76萬元。另五礦（0230）油塘蔚藍東岸售出2座15樓B室，實用1071方呎，3房1套間隔，成交價2430萬元、實呎2.26萬元。

[香港地產]