官方樓指兩月累挫1.3% 抵消減息後樓指升幅

撤辣一周年 指數挫4.9%

此外，今年1月指數較2021年9月歷史高位398.1點，則大跌27.8%。至於1月各類單位售價指數，實用431方呎以下A類細單位，指數306.2點，按月持平，另4類單位均跌，跌幅最勁為實用1722方呎E類單位，1月指數258.2點，按月跌1.15%。 另官方私宅租金升勢持續，1月指數報192.9點，按月升0.42%，連升兩個月共0.78%、按年升近4%，但較2019年8月高峰期200.1點仍跌3.6%；1月各類單位租金指數均升，當中實用431至753方呎B類單位，指數報193點，按月升0.78%最勁。

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，1月官方私宅售價指數續跌，主要反映去年12月底至今年1月初，節慶期間的淡市，加上期內新盤低價出擊，令二手樓價受壓。陳指出，2月市况料與1月相若，期間新盤低開策略不變，對二手樓價仍具壓力，料按月再跌0.5%。至於新《財政預算案》寬減細價樓印花稅措施，料在3月數據反映，惟首季指數料仍跌0.95%；至於租金指數續升，主要反映專才赴港住屋需求龐大，料首季租金有力累升1.3%。

至於反映2月3日至9日市况的中原城市領先指數CCL，最新報137.02點，按周跌0.27%、連跌兩周共挫1.05%，屬去年10月以來的17周新低。CCL仍處近8年半低位，在2016年9月中水平徘徊；而今年至今指數暫累跌0.45%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.39%。另外，中原統計，十大屋苑2月錄132宗成交，較1月僅增1宗，為去年2月118宗後12個月次低。可留意是，沙田第一城2月錄21宗成交，較1月7宗大增約兩倍，是成交量升幅最勁屋苑。此外，2月十大屋苑有3個屋苑平均呎價下跌，跌幅由1.3%（藍田麗港城）至5.8%（沙田第一城）。

[香港地產]