本年度供應涉8930伙 主動賣地15年首跌穿萬伙

不過，甯漢豪表示，雖然較年度標準為低，但數字已較年初時估算為高，並為「可預見、合理」的數字。她又指出，發展商投地態度保守，主要與去年外圍環境不確定、息口問題有關，但由於過去數年土地供應均高於預期，故認為是「足以抵消」。

只達高峰期實際供應量35%

事實上，本年度錄得的8930伙供應，除較去年度1.4萬伙少36%外，亦連跌3個年度。自2010/11年度政府主動推地以來，每年成功售出之地皮，可提供單位數目從未低於1萬伙，其中有4個年度實際供應量高於2萬伙，最高為2017/18年度全年賣地總供應達2.55萬伙，當年主要來源來自私人發展項目，涉及約16,780伙，包括新地（0012）十四鄉項目便是於當年進行補地價，即本年度供應量只達高峰期35%，另2016/17年度總供應亦有20140伙，當時政府一年內就售出5幅啟德住宅地。

此外，政府正就元朗洪水橋/厦村第39A及39B區及元朗福宏街兩幅多層現代產業大樓用地招標，原定3月21日截標，不過甯漢豪昨表示，由於收到市場潛在投資者意見，期望就發展土地部分條款再作調適，政府接納意見並決定稍為延長約2至3個月招標，詳情將於3月上旬公布。

另再有北都內的改劃土地申請獲批，新地（0016）元朗潭尾3幅合共逾212萬方呎的土地，申建集住宅、社福配套設施、商業功能於一身的大型綜合項目，擬建36幢10至29層高住宅，共提供9940伙，涉約400萬方呎樓面，城規會昨日進行審理，獲該會局部同意。

[香港地產]