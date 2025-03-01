新財年推8官地涉4450伙 15年低 東涌地涉985伙最多 甯漢豪：審時度勢推地

明報記者 甘潔瑩

來年度首季，政府將推出屯門海珠路住宅官地，料可提供525伙，另兩個私人換地項目則提供約164伙。下年度潛在土地供應共建約1.37萬伙，較本年度預計供應逾1.5萬伙減少近一成，推售的8幅住宅官地，3幅屬本年度滾存的地皮，另5幅為新增地皮，是由一些已關閉的校舍、街市等用地等改劃，全部正在改劃中。甯漢豪指出，8幅官地中，以東涌第106A區地皮規模最大，預計可提供985伙，項目原先計劃加入青年宿舍元素，不過同區另有一幅地皮、東涌第115區地皮規模比較大，可建單位更多，因此東涌第106A區地將會集中發展私人住宅，料此可增加項目吸引力。

指未來5年可準備8萬伙用地

甯漢豪坦言，下年度推售的官地規模較細，政府將審時度勢，視乎市場需求而推地，而市場投地信心正逐漸恢復，目前是合適時機推出中小型或其他市區土地，此對發展商亦有吸引力。她又強調，政府供應只是其中一個土地供應來源，不要拘泥於政府要為市場提供最多供應，推地量是有調節，「貨源絕對充足」，未來5年將可以準備8萬個住宅單位用地，此數目並未計算鐵路及市建局項目。

業界料幾年後落成量逐步回落

此外，來年度港鐵（0066）將推出兩個項目，包括屯門南延線首個項目、即屯門第16區1期項目，以及東涌東站第2期，合共可提供約2440伙；另市建局將推出去年11月只收到一份標書、最終流標收場的九龍城啟德道/沙浦道項目，涉及810伙，連同私人換地可提供約6000伙，預計潛在供應約1.37萬伙。另政府早前已宣布來年度不會推售商業用地，並檢視改劃作住宅的商業用地，主要位於洪水橋/厦村、東涌及小瀝源石門一帶；至於工業地方面，甯漢豪則表示會藉片區開發試點推出，並預計下半年至明年初推出，當中會包括住宅及產業用地。

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，目前發展商手持的貨尾單位高企，投地意欲較低，近年實際吸納土地供應，較潛在土地供應佔比持續回落，比率連跌3年，最新更跌穿六成，即推出的土地只有近六成被發展商吸納；隨着新財年潛在土地供應見新低，估計來年度發展商實際吸納土地會跟隨減少，並進一步減至8200伙，或為16年新低及連續兩年少於萬伙水平。他預計，雖然土地供應逐步回落，但對短期樓市供應不會有太大影響，惟未來幾年後落成量料將逐步回落。

[香港地產]