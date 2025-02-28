7-11母企棄私有化 挫一成

彭博社消息指出，由創始人家族與伊藤忠商事等組成的財團，原本擬定了一個出資計劃，由創始人家族出資5000億日圓，而伊藤忠商事出資逾1萬億日圓，並從戰略投資者及日本大型銀行籌集其餘資金，以湊夠9萬億日圓（約600億美元）私有化。不過伊藤忠方面對出資研究後，認為無法與自身集團產生協同效應，終止對此事的討論，令籌措資金難以實現。在創始人家族發起私有化計劃前，Seven & i 收到OK便利店母企ACT超過7萬億日圓（約470億美元）的收購提案。市場人士稱，被ACT收購可能是主要情景。

此外，彭博社引述知情人士稱，面對慘淡的業績，加上與本田的合併談判破裂，日產正計劃撤換行政總裁。消息指出，日產董事正評估接替內田誠的潛在人選。日產拒絕置評。

（綜合報道）

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