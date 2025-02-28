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國際金融

Nvidia料今季毛利率續降 黃仁勳：DeepSeek不會衝擊收入

【明報專訊】科技行業致力投資AI基礎設施，推動AI晶片需求持續增長。AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）在截至1月26日的2025財年第四財季，收入按年急增近八成，整個財年收入更增長114%；季度利潤按年增80%，而全年利潤增長145%，無論收入及利潤均超出市場預期。Nvidia預計最新的Blackwell晶片需求持續強勁，預期本季收入按年增長65%至430億美元，繼續超出市場預期。不過由於新晶片的生產成本增加，第四財季毛利率只有73%，按年下滑3個百分點，預計本財季的毛利率將進一步降至71%。

Nvidia昨早段股價先升後回，低見129.55美元，跌逾1%。雖然美國總統特朗普預告3月4日對中國額外加徵10％關稅，並如期對墨西哥加拿大徵稅，美股三大指數早段大致靠穩，只是納指抹去開市的升幅。迹象顯示，美國就業市場可能轉弱。在截至2月22日當周，美國首次申領失業救濟人數按周增加2.2萬，總數增至24.2萬人，是逾兩個月來最高的申領數字。

美債息倒掛 CNBC：衰退徵兆

美國10年期國債孳息率昨晚繼續在4.3厘以下徘徊，息率低於美國3個月期票據，出現「孳息率曲線倒掛」。CNBC指出，這可能是美國18個月內出現衰退的徵兆。

Nvidia行政總裁黃仁勳否認DeepSeek以較低成本訓練出高效AI模型，會為Nvidia收入帶來衝擊。他稱DeepSeek是「一項卓越的創新」，因為「它開源了一個絕對是世界級的推理模型」，使推理模型流行起來，並需要更多晶片。

黃仁勳指出，DeepSeek的R1、OpenAI的GPT-4，以及xAI的Grok 3在內的新一代AI模型，都採用了「推理」模式，需逐步思考「如何回答問題最好」，而推理過程所需的運算能力，「較以往的模型高出100倍」，預期其晶片需求持續旺盛。

Blackwell晶片需求料續勁

Nvidia第四財季整體收入按年增長78%至393.3億美元（約3068億港元），當中逾九成來自AI數據中心業務的收入。此項包含AI晶片的業務，季度收入按年增長93%至356億美元（約2777億港元）。

第四財季是最新Blackwell晶片首次量產出貨的季度。該晶片的季度收入達110億美元，遠超市場預期的35億美元，為AI數據中心季度收入貢獻近三分之一。數據反映Blackwell供應鏈問題已經解決，未來將成為Nvidia收入增長的動力。

市場人士稱，DeepSeek冒起對Blackwell的需求，或Nvidia數據中心收入沒有明顯影響。不過Nvidia也面臨生產成本上升、毛利率收窄的問題。第四財季的營運支出按年增長48%，這部分由於員工增加，令薪酬支出擴大。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕黃仁勳

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