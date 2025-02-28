金管局余偉文：政府增發債 市場料受落

余偉文表示，根據當局與不同市場人士溝通，普遍認為香港政府債務水平仍相對低，相比發債的規模，市場人士更關注發債資金用途，以及政府整體財政狀况。本港發債所得資金用於基建投資，非支付政府經常開支，《預算案》同時制訂強化財政整合計劃，加大力度控制政府經營開支及增加收入，均有利於鞏固市場人士信心。

未來探討發更多長年期債券

至於發債年期，余偉文指過去數年政府發行短債為主，主要因應市場情况及市民對零售債券需求，不過短債為政府帶來再融資需要，未來5年發債只有約44%可以實質用於基建投資資金，其餘均用於再融資。他指未來落實發債計劃時，為配合一般較長年期的基建工程項目，會根據市場情况和需求、成本等考慮因素，積極探討發行更多較長年期債券，同時為長線投資者，例如保險公司及養老基金提供更多投資選擇。

另外，余表示，未來當局將繼續致力協助政府落實債券發行計劃，並在發債過程中積極與市場人士溝通、強化市場拓展工作，並深化與環球投資者的良性互動，以加深他們對政府財政狀况、發債計劃及香港整體發展的了解。