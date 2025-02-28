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Coasto享海濱生活 中高層景觀怡人

COASTO

【明報專訊】港鐵南港島線開通，令鴨脷洲成為發展商近年積極「插旗」熱點。宏安地產（1243）旗下已屆現樓的鴨脷洲Coasto，距港鐵利東站入口約2至3分鐘步行距離，前往核心商業區金鐘只相距3個車站。貫徹發展商同系市區樓盤的設計，Coasto主打一房、兩房單位，目標客戶群以年輕分支家庭、投資客為主，而單位樓層高度約3.5米高，可讓戶主打造閣樓，更善用空間。此外，中高層單位可享香港仔避風塘、南區一帶山巒。

明報記者 林可為

攝影 馮凱鍵

屬單幢項目的Coasto，位處惠風街1號，單位總數93伙，距港鐵利東站出口，只約2至3分鐘步行距離。Coasto毗鄰的鴨脷洲大街，屬傳統民生社區，不乏茶餐廳、便利店等店舖，而鴨脷洲市政大廈內設乾濕貨街市、熟食中心、圖書館及室內體育館等，社區配套齊備。

全盤93伙 逾九成屬一房兩房

戶型方面，1房戶設47伙，實用247至287方呎，佔比約51%；兩房戶設38伙，實用360至371方呎，佔比約41%；另8伙連平台或天台特色戶，實用207至478方呎，佔比約8%。

Coasto的現樓示範單位設於25樓，其中25樓D室，實用287方呎標準1房戶、附連裝修，室內設計以清新簡約為主調，開放式廚房設計，配套電器採用法國品牌De Dietrich，配合海洋藍色廚櫃、梳化和餐枱，以呼應項目毗鄰海濱的特點；露台連工作平台38方呎，除外望同區樓景，亦可遠眺海洋公園及南區一帶的海景。

高樓底打造閣樓 空間更善用

大廳連開放式廚房，面積估計逾100方呎，房間面積估計約50方呎。單位亮點是樓層高度約3.5米，設計師利用高樓底優勢，在睡房內打造閣樓，成為戶主的寢區，而閣樓之下的睡房空間屬工作間，可讓戶主在家工作或閱讀，令空間得到更佳運用。

由於裝置曲尺窗，睡房可兼望鴨脷洲海濱長廊、鴨脷洲大街一帶，採光度充足；至於浴室，設有通風窗屬「明廁」，惟淋浴間、臉盆皆稍嫌迷你。

鴨脷洲發展成熟 民生配套足

至於25樓A室，實用371方呎標準兩房戶，屬交樓標準清水房，同樣採開放式廚房設計，浴室亦屬「明廁」；單位向西北，大廳面積估計逾100方呎、以及兩間面積分別約60、40方呎的房間，坐向均相同，可瀏覽香港仔市景、避風塘、以及南區連綿山巒景致。

可留意是，Coasto毗鄰的鴨脷洲大街屬舊區，中低層單位景觀料以樓景為主，如想擁有較開揚海景，選擇15樓以上中高層會較有保障。此外，樂風集團等持有的好景街及平瀾街地盤，擬建一幢20多層高住宅，料提供約60至70伙，Coasto中低層單位未來的景觀或存有變數。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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相關字詞﹕洪聖古廟 鴨脷洲大街 港鐵利東站 宏安地產

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