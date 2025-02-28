紀惠再減磅 放售遠金全層 意向2.5億涉逾萬呎樓面

先後放售7項目 市值料逾50億

第一太平戴維斯投資部首席資深董事温武忠表示，金鐘遠東金融中心最新放售位於39樓全層，面積約10,800方呎，物業以現狀連租約出售，估值約2.7億元，意向價2.5億元，呎價約2.31萬元，截止日期為3月21日。紀惠2007年約1.15億元購入，最新意向價較當年購入價高1.35億元或1.17倍。翻查資料，該廈呎價最高成交位於33樓全層同面積樓面，由「收租王」永倫集團2018年6.6億元購入，呎價約6.11萬元。換言之，現時放售價較高位大跌4.1億元或62%。

紀惠集團由廖創興家族成員廖湯慧靄等人成立，多年來活躍於物業投資，在港持有大量商廈、舖位、住宅等物業收租，惟自去年11月起，已先後放售多個物業，包括商廈、豪宅等，共涉逾50億元，包括赤柱舂坎角華翠海灘別墅（約20億元）、舂坎角道68至70號獨立屋地（3.8億元）、尖沙嘴柯士甸廣場全幢商廈（約8.88億元）、上環信德中心西翼35樓全層（約6.63億元）等。

「台灣張」旺角複式舖34萬招租

另有投資者放租旗下核心區商舖，美聯旺舖高級營業董事吳錤溱表示，旺角彌敦道701號番發大廈地下B至F舖，以及1樓全層放租，地下面積約1337方呎，1樓面積約3280方呎，面積共約4617方呎，意向月租約34萬元，折合每方呎約73元。據悉，商舖過去由大型銀行租用，交吉後業主已經將天花、牆身及地面翻新。

資料顯示，物業現由「台灣張」之稱的投資者張彥緒持有，於2008年「一筆過」以1.45億元購入番發大廈地下至2樓，總面積8051方呎，平均呎價1.8萬元。