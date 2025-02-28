蔚藍東岸73伙下周一起招標

高爾夫‧御苑今年開齋 3房1296萬沽

五礦地產營銷及市務總監黃少鴻表示，項目自2020年起迄今累售450伙，佔全盤688伙約66%，套現逾40億元。另正當恒地（0012）今明兩日將有兩盤、共約330伙首輪開售之際，同系已屆現樓的粉嶺高爾夫‧御苑，則錄得今年首宗一手成交。成交紀錄冊顯示，項目5座20樓A室，實用960方呎3房戶型，以1296萬元售出、實呎1.35萬元，買家享有300日成交期。

DOUBLE COAST I連沽兩伙

吸金逾1500萬

至於供應重鎮之一的啟德跑道區，會德豐等發展的現樓DOUBLE COAST I，新一份《財政預算案》公布後連沽兩伙兩房戶，套現逾1500萬元，包括3座25樓J室，實用441方呎，成交價787.3萬元、呎價逾1.78萬元；同座22樓J室，同一面積及間隔，則以783.3萬元售出，呎價約1.77萬元。

同區由新世界（0017）等發展的柏蔚森系列，本月累沽10伙，位於3座6樓N室，實用383方呎，兩房間隔，新近以654.5萬元沽出，實呎約1.7萬元。項目推出限時優惠，買方周日（3月2日）至4月30日期間，購買項目指定單位，最高可獲贈12.8萬元折扣。另明日次輪開售元朗朗天峰的嘉里（0683），旗下牽頭的黃竹坑港島南岸現樓海盈山4A期，最新以1148.32萬元售出2B座26樓D室，實用535方呎兩房戶，實呎約2.15萬元。