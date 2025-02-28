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經濟

香港地產

YOHO WEST PARKSIDE最快周末加推

【明報專訊】即將踏入3月，樓花期約19個月、新地（0016）和港鐵（0066）合作的天水圍YOHO WEST PARKSIDE，昨日起收票，為新一份《財政預算案》公布後首個收票的新盤。新地代理總經理胡致遠表示，視乎項目收票反應，最快周末加推單位。

項目於剛過去周三、即《預算案》公布當日對外開放設於南昌站V Walk商場的示範單位。胡致遠稱，約70%參觀人流來自新界區，主要為天水圍、元朗和屯門；九龍區佔約20%，其餘來自港島區，當中不乏投資者。他又指出，項目第1期租賃交投暢旺下，預料今期投資者比例較1期高。

南首6日累收約6000票超額32倍

今日起一連3日有多個新盤開售，其中雙盤齊發的恒地（0012），旗下長沙灣巴域街Belgravia Place II，截至昨日累收逾1850票，超額逾11倍，項目今日中午截票後，隨即於黃昏作首輪開售148伙，整批折實均呎16,065元。售樓安排方面，A組客人需購入至少1伙實用430方呎或以上單位，或購入兩至4伙，而B組客人則最多可購兩伙。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，項目有機會再加推及展開次輪銷售，料新推單位有最多5%提價空間。

至於同系牽頭的九龍城南首，則於昨晚截票，過去6日累收約6000票，以明日首輪開售181伙計，超額約32倍。項目是次盡推兩張價單所有單位，包括120伙1房戶、61伙兩房戶，實用258至351方呎，折實409.95萬元起，整批折實均呎18,204元。首輪銷售首日將分A、B兩組時段，A組大手客可購入兩至4伙，B組散客可購最多兩伙。此外，宏安地產（1243）鴨脷洲現樓Coasto，亦於明日首輪以價單形式發售60伙，昨日截收認購登記，過去6日累收約1100票，超額逾17倍。發售單位涵蓋43伙1房、17伙兩房單位，折實價381.6萬元起（有關樓盤示範單位介紹刊B4版）。

Coasto明首輪價單推60伙

此外，萬科香港旗下、樓花期長約17個月的大埔馬窩上然，加快銷售步伐，據了解項目日內向傳媒介紹會所設施及公布銷售部署。發展商昨亦透露，全盤1650伙單位的廚房，均配置「Intrix多功能淨水器」，為住戶提供室溫或介乎60至98度的淨化水，可作飲用或烹飪。

相關字詞﹕上然 南首 Belgravia Place II YOHO WEST PARKSIDE 收票 新盤

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