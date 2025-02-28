阿聯酋經濟顯著增長 推動樓市發展

阿布扎比的房地產市場在過去幾年呈牛市，主因該城市政府推出外勞的友好政策，因而不斷吸引外資和高淨值人士移居當地，對於住宅的需求也隨之增加，特別是在高端住宅和商業地產方面。根據市場分析，阿聯酋經濟的穩定增長也推動物業市場強勁發展，阿布扎比的住宅價格指數在2024年亦上升了近兩成便是最好證明。

阿布扎比積極吸外資

致力發展成全球財富中心

阿布扎比政府致力發展成為全球財富中心，在吸引外資方面積極採取措施，包括簡化投資流程、提供稅收優惠和保障外國投資者的權益。以上措施將吸引更多的億萬富豪和國際投資者。此外，阿布扎比的長期簽證計劃以及針對外國買家的友好政策，令更多國際投資者願意在此購買房產。這提升了市場的流動性，也進一步促進了房地產市場的需求。

同時，促進阿布扎比的經濟多元化，特別是在旅遊、金融和科技等領域的發展，對房地產市場的長期增長起了重要的推動作用。政府的2030年經濟願景計劃旨在減少對石油的依賴，並鼓勵其他行業的發展。

這種多元化的發展不僅提升了阿布扎比的經濟韌性，還吸引了大量的外資流入。隨着更多企業在該地設立總部或分支機構，對商業地產的需求也將持續增長。

阿布扎比擁有豐富的文化和現代化設施，吸引大量國際遊客。2024年第一季度，阿聯酋共接待了518萬名外國遊客，這一數字不僅顯示了阿布扎比作為旅遊目的地的吸引力，也為房地產市場帶來了新的需求。隨着旅遊業的復蘇，其在酒店、度假屋和其他相關房地產的需求將隨之增加。這對於投資者來說，無疑是一個具潛力的投資機會，尤其是在高端房地產市場。

基建投資有力支持樓市增長

阿布扎比在基礎設施建設方面的投資也為房地產市場的增長提供了有力支持。政府不斷發展交通、房屋和社會基礎設施等建設，這些舉措提升了城市的整體吸引力。例如，阿布扎比的地鐵系統和公共交通網絡的擴展，令居民和遊客的出行更加便捷，亦進一步刺激了周邊地區房地產的需求。交通發展會吸引更多的居民和企業進駐，進而提升房地產的價值。

儘管阿布扎比的房地產市場展現出穩定的增長潛力，但也面臨一些挑戰。例如，全球經濟的不確定性、利率的波動以及地緣政治的變化，都可能影響房地產市場的表現。

整體而言，2025年阿布扎比的房地產市場預計將持續受益於穩定的經濟增長、外資流入和基礎設施的改善。

迪拜免土地稅等成投資優勢

至於同屬阿聯酋的迪拜為免稅天堂，免土地稅、房屋稅和所得稅。對物業投資者來說，免稅是投資迪拜的最大優勢。迪拜房地產對外國人沒有任何投資限制，而且不需要繳納土地稅、房屋稅，收益也毋須繳所得稅，可以直接獲得淨收益，僅需在購置房產時繳納一筆一次過4%的土地註冊費即可。這大大減少投資者的成本，對於追求長期穩定收益的投資者而言，是具吸引力的市場。

迪拜的租金回報率位居全球前列，尤其是在核心地段的物業。根據統計，迪拜房產的長期租金回報率平均為7%至9％，短期租金回報率平均為10%至15％。外國人在迪拜購買符合條件的房產，可以申請為期10年的黃金簽證（Golden Visa），這意味着房產投資人可以藉由投資獲得長期居留權，並且在銀行開戶。

申請資格為在迪拜購置超過200萬迪拉姆（約424萬港元）官方認可的房產，可以是一間，也可以是多間，只要總價值達到。簽證持有人可以在簽證有效期內，為家庭父母、配偶和未滿30歲子女，以及3名傭人、保母或司機提供擔保。

貨幣掛鈎美元 外幣可自由兌換

阿聯酋的貨幣迪拉姆長期與美元掛鈎，匯率固定在1美元兌3.6725迪拉姆。對投資者來說，匯率穩定，能有效減少匯率波動帶來的匯率風險。同時，如此一來，在迪拜買房也可以視為在做美元資產配置。當地無外匯管制，資金可以自由進出，外幣可以自由兌換，這對於跨國投資者提供極大的靈活性和便利性。無論是從國外匯入資金，還是將投資所得匯出海外，投資人都不會受到限制。

Binghatti Skyrise是迪拜最大公寓項目，毗鄰迪拜運河，是迪拜CBD商務港區最大單幢式豪華公寓項目。15項頂級公設，包括健身房、網球場、兒童樂園、泳池、沙灘浴、籃球場、保齡球、高爾夫等。鄰近地鐵站及15分鐘行車程到達全世界最大購物中心Dubai Mall，去機場需30分鐘車程。

明報記者 龍彩霞

[環球樓市]