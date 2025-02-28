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經濟
2025年2月28日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
標普：港財赤增 將削弱評級支持 下財年流動資產對GDP比率料跌至27%
金管局余偉文：政府增發債 市場料受落
證監控黃百鳴 涉天馬影視內幕交易
赤峰黃金今起招股 引入紫金招金
期指結算日港股曾升破24000 收市倒跌
港交所去年純利增10% 創新高 表現略勝預期 全年派息增一成
證監就提高衍生工具持倉限額諮詢市場
李嘉誠身家逾2900億 蟬聯港首富
內媒指曾晉身中國首富 雷軍：假新聞
銀娛去年多賺逾28%遜預期 末期息0.5元
新地中期核心純利增近18%
世華上季收入升近4%
Nvidia料今季毛利率續降 黃仁勳：DeepSeek不會衝擊收入
連續兩年列華為作競爭對手
美78億抗禽流感遏蛋價
7-11母企棄私有化 挫一成
張兆聰：潤啤防守力足 可博重估
港元定存PAO Bank1個月年息見8厘
澳元定存高息精選
植耀輝：珩灣科技派息慷慨 或利股價
方保僑：培育青年國際競爭力
技術取勝：東航或回試50天線附近
盧駿匡：恒指倘現大陰燭 留意支持位21800點
劉思明：港股保持穩定 AI概念行業表現分歧
周顯：高官不理市場實况
譚新強：美國聯俄已成事實 下一步會否抗中？
湯文亮：賣地政策似兩餸飯
阿聯酋經濟顯著增長 推動樓市發展
預算案後美孚1370萬沽 3個月炒貴16% 凹海4房呎售1.02萬 投資者去年11月1180萬購入
外籍客租騰皇居3房 月租8萬 每呎65元
YOHO WEST PARKSIDE最快周末加推
蔚藍東岸73伙下周一起招標
紀惠再減磅 放售遠金全層 意向2.5億涉逾萬呎樓面
Coasto享海濱生活 中高層景觀怡人
前臨海濱長廊 休閒運動好去處
技術取勝：東航或回試50天線附近
【明報專訊】萬物雲或上試24.3元（圖）
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