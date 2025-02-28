李嘉誠身家逾2900億 蟬聯港首富

李兆基居次 鄭家純家族列第三

福布斯稱，儘管2024年香港經濟增長僅得2.5%，但中國的刺激措施提振了投資者情緒，推動恒指較去年同期上漲逾三分之一。惟由於房地產市場困境及貿易摩擦揮之不去，香港五十大富豪總資產僅從2960億美元小幅上漲至3010億美元。

福布斯指出，本港首30名富豪的財富合計有所增加，其中李嘉誠繼續佔據榜首，財富小幅上漲至373億美元。雖然房地產市場的長期低迷導致他的旗艦公司長江實業（1113）股價下跌，但李嘉誠其他投資組合表現較好，如視訊會議巨頭Zoom彌補了這一缺口。李兆基財富亦由270億美元增至292億美元，繼續保持香港第二富豪的地位。

鄭家純家族仍然位居第三大富豪，但其家族財富跌幅最大，減少了26億美元，跌至195億美元。由於中國需求放緩，周大福珠寶（1929）的股價大幅下跌，另一個打擊則來自鄭氏家族旗下負債纍纍的房地產子公司新世界發展。

其餘上榜十大富豪按順序列（見表），包括李錦記家族李惠森兄妹、華置（0127）大股東劉鑾雄、新地（0016）郭老太郭鄺肖卿、會德豐及九倉（0004）系吳光正家族、阿里巴巴（9988）聯合創辦人兼董事長蔡崇信、銀娛（0027）新任主席呂耀東家族，以及有「玩具大王」之稱的蔡志明。

五十大香港富豪中，其中新面孔包括商湯（0020）已故創辦人湯曉鷗的遺孀、港交所（0388）高層楊秋梅。而被踢出五十大富豪榜的包括受內房危機影響的富力（2777）創辦人李思廉，李去年排名48。