美財長貝森特：重振私營部門增長

批評拜登造成「黏性通脹」

他說，頑固的通脹、利率波動，以及就業增長對公營部門的依賴，妨礙美國經濟發展。2024年美國GDP增長2.8%，略低於2023年的2.9%升幅，未受美聯儲過去兩年加息影響。美聯儲主席鮑威爾本月表示，美國經濟「整體強勁」。1月失業率輕微回落至4%，為美聯儲暫停減息提供理據。

不過貝森特稱，這些數據流於表面，過去12個月，95%就業職位增長集中在公營機構及政府相關領域，例如醫療保健及教育。這些領域的薪酬增長較慢，生產力也低於私營部門。同時，製造業、金屬業、採礦業及資訊科技領域的就業，出現萎縮或停滯不前。

貝森特表示，私營部門已「處於衰退之中」，因此「我們的目標是重新實現經濟私有化」。他說，特朗普政府正爭取削減規管、延長減稅政策，並透過關稅政策，重新平衡美國經濟。他表示，關稅可提高美國的工業產能，創造並保護美國的就業機會，提升美國的國家安全。此外，關稅可作為政府重要的收入來源，促進有利於美國經濟的投資。

Tesla市值跌穿1萬億美元

不過市場憂慮關稅政策可能會削弱經濟，並推高通脹。納指及標普500指數截至周二連跌4天，而兩大「特朗普交易」比特幣及特斯拉（Tesla）（美：TSLA）股價近期也雙雙暴跌。比特幣昨午夜前在8.7萬美元水平徘徊。至於受歐洲銷量困擾的Tesla，股價繼周二急跌逾8%後，昨早段續跌，市值跌穿1萬億美元。

（綜合報道）

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