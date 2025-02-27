特朗普下令查進口銅 或徵關稅 紐約3月期銅高見每磅4.7美元

特朗普準備向進口銅開刀，也擴大了美國與其他市場基準價格的分歧。COMEX期銅的交易價格，昨一度較倫敦金屬交易所（LME）同類合約每噸高出約1000美元。標普500指數及納指連跌4日後，昨早段回升。

美去年消耗銅 45%依賴進口

路透社稱，特朗普的幕僚聲稱中國試圖主導全球銅市場，促使特朗普指示商務部根據1962年頒布的《貿易擴張法》第232條款展開國家安全調查。特朗普在第一任期也曾援引相同法律，向部分國家輸入美國的鋼鋁徵稅。白宮官員透露，今次商務部將聯同貿易代表辦公室，針對原礦開採的銅、銅精礦、銅合金、廢銅及衍生產品進行調查，任何潛在的關稅稅率都由調查結果決定。

白宮官員表示，由於對太陽能技術及全球電氣化的需求增加，美國能源部視銅為關鍵材料，而銅也是美國武器系統中，第二廣泛使用的材料。考慮到目前對電動車和高耗電AI應用的需求，未來美國可能面臨銅短缺。除非對該行業有長期的貿易保護，否則美國將無法發展足夠的銅冶煉及精煉能力。根據白宮提供的數據，美國去年消耗的銅，45%依賴進口，較1990年代初大幅上升。今次調查將評估美國對「各種形式」進口銅的依賴，對國家安全所構成的風險。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，調查將按「特朗普速度」迅速完成。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，美國工業依賴銅，銅應該在美國生產，沒有豁免，是時候讓銅回到美國。他說，如有必要，關稅可幫助重建美國銅產業，並加強美國的國防。

對於美國可能對銅開徵新關稅，中國外交部發言人林劍昨在例行記者會表示，具體問題建議向中方主管部門了解，「我要強調，貿易戰、關稅戰沒有贏家，損害的是各國人民利益。我們堅決反對美方單方面加徵關稅的做法」，雙方應通過平等和相互尊重的對話與協商解決各自關切，中方將繼續採取必要措施，堅定維護自身正當權益。

潛在關稅更影響美洲國家

雖然美國有意向銅開徵新關稅，主要是為了打擊中國在銅業的發展，但美洲多國卻是最受這潛在關稅威脅的地區。智利是美國最大的銅進口來源，佔進口總額38%，其次是加拿大和墨西哥，分別佔28%和8%。

中國雖擁有龐大銅精煉產業，但其冶煉廠所需銅礦多數來自海外，尤其是美洲。根據美國地質勘探局（USGS）數據，智利和秘魯去年合計開採全球約三分之一原銅。智利周二的大規模停電，導致該國北部的主要銅礦暫停作業，部分礦場使用後備發電機維持部分運作。該國供電已於周三恢復，倘停電延長影響到礦場運作，可能會擾亂銅市。

（綜合報道）

[國際金融]