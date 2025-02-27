中金中國銀河：控股股東確認未籌劃合併

中金及中國銀河昨晚先後刊發公告指出，未得到來自政府部門、監管機構或其股東等有關合併傳聞的書面或口頭的信息。兩者經其與控股股東中央匯金投資確認，不存在籌劃傳聞所稱事項，或其他涉及其應披露而未披露的重大事項。

兩公司股價曾飈近兩成

但無論如何，受路透相關報道刺激，中金及中國銀河股價昨日一度急升19.68%及19.79%，收市時升幅稍收窄至19.09%及17.11%，分別收報16.22元及8.76元。有關消息亦剌激其他內地證券商股股價做好，第一上海（0227）、中信建投（6066）及招商證券（6099）亦分別大升18.03%、9.64%及9.63%。

合併資產淨值或逾2398億人幣

中央匯金是中金及中國銀河這兩家證券商的最大股東及母公司，分別持股共40.11%及71.25%股權。截至去年6月底止中期業績的綜合財務狀况報表顯示，中金及中國銀河的資產淨值分別達1059.27億元及1339.61億元人民幣。換言之若然兩公司合併，合併後資產淨值或達2398.88億元人民幣。