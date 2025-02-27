明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

中金中國銀河：控股股東確認未籌劃合併

【明報專訊】市場再傳中資證券商合併。路透引述多名消息人士報道，中金公司（3908）勢將與中國銀河（6881）合併，據稱合併交易最近幾周已獲批，可能在未來數周內公布，據指中金及中國銀河尋求通過換股方式合併。

中金及中國銀河昨晚先後刊發公告指出，未得到來自政府部門、監管機構或其股東等有關合併傳聞的書面或口頭的信息。兩者經其與控股股東中央匯金投資確認，不存在籌劃傳聞所稱事項，或其他涉及其應披露而未披露的重大事項。

兩公司股價曾飈近兩成

但無論如何，受路透相關報道刺激，中金及中國銀河股價昨日一度急升19.68%及19.79%，收市時升幅稍收窄至19.09%及17.11%，分別收報16.22元及8.76元。有關消息亦剌激其他內地證券商股股價做好，第一上海（0227）、中信建投（6066）及招商證券（6099）亦分別大升18.03%、9.64%及9.63%。

合併資產淨值或逾2398億人幣

中央匯金是中金及中國銀河這兩家證券商的最大股東及母公司，分別持股共40.11%及71.25%股權。截至去年6月底止中期業績的綜合財務狀况報表顯示，中金及中國銀河的資產淨值分別達1059.27億元及1339.61億元人民幣。換言之若然兩公司合併，合併後資產淨值或達2398.88億元人民幣。

相關字詞﹕中國銀河 中金公司

上 / 下一篇新聞