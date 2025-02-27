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經濟

恒指大升753點 見逾3年高 ATMXJ領漲 大市成交增至逾3700億

【明報專訊】《財政預算案》公布日港股大升逾700點再創逾3年高位，市場憧憬美國今年不止兩次減息，環球市場普遍上升，恒指高開200點已是全日低位所在，隨着《財政預算案》提出改善港股交投措施，加上有傳內地計劃向部分國有銀行注資，推動恒指一度勁升逾900點，直逼24,000關，收市升753點，報23,787點，大市成交增至逾3700億元，連續第四日逾3000億元，ATMXJ成升市火車頭，美團（3690）彈升近一成，騰訊（0700）重上500元水平。

明報記者

隔晚美股個別發展，恒指昨高開204點見23,238點已是全日低位，其後愈升愈有，午後突傳出內地計劃向部分國有銀行注資，帶動恒指進一步升939點，高見23,973點，與24,000點僅差27點，尾市略為回順，最終收升753點或3.3%，國指升293點或3.5%，收報8792點，科指更彈254點或4.5%，收報5953點，全日大市成交金額3701億元。北水南下淨入減至104億元，連續第四日流入，累計流入602億元，阿里巴巴（9988）獲淨入近50億元，小米（1810）、港交所（0388）分被淨入18.2億元及11.5億元；盈富（2800）及中移動（0941）則遭淨沽21.1億元及9.1億元。

內銀股全線升

ATMXJ成升市火車頭，5股推升恒指477點，相當於大市63%升幅，美團升9.8%，京東（9618）升8.5%，騰訊、阿里巴巴及小米升逾3%至近6%；內地據報擬向國有銀行注資首批至少4000億元人民幣，內銀股全線升，其中招行（3968）升3.9%，農行（1288）、交行（3328）升逾2%；市傳內地券商中金（3908）將與中國銀河證券（6881）合併，兩股分急升19.1%和17.1%，中信建投（6066）、招商證券（6099）亦升近一成；龍湖（0960）升一成，為升幅最大藍籌，逆市跌4%的石藥集團（1093）成跌幅最大藍籌，《財政預算案》提出改善港股交投措施，港交所升5%。

分析：恒指守穩或上試二萬四

第一上海首席策略師葉尚志表示，走勢上恒指已刷新今浪的高位，初部支撐位可以從22,400點上調至22,700點，若守穩有望上試24,000點，但恒指的9日RSI指標已逐步形成頂背馳走勢，加上今天是期指結算日，要注意短期技術性波動加劇。

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