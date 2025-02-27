中央據報注資內銀 首批最少4000億

彭博：首批包括農行交行

彭博引述知情人士稱，根據相關計劃，第一批被注資的國有銀行將包括農行和交行，注入新資本至少4000億元，最早可能在6月底完成，而每家銀行的注資額度等細節仍在敲定中，計劃未來仍可能會有變動。財政部、金融監管總局、交行和農行未有回覆彭博查詢。

報道形容這將是中國十多年來首次為大型商業銀行充實資本金，雖然六大國有銀行的核心一級資本充足率仍處於較高的水平，但隨着中國出台了包括全面降低房貸利率並且下調政策利率在內的各項刺激措施，銀行業也面臨淨息差降至紀錄低點、利潤縮水和不良債務攀升等挑戰，去年10月中國財政部曾公開表示將發行特別國債，以向國有大型銀行注入資本金額，當時有指總注資規模可能高達1萬億元。

摩根士丹利報告指出，中國地方政府的融資風險已見底，隨着土地收入企穩和地方政府融資平台債務結構調整，內地金融市場的長期風險正在降低，為中資金融股創造了重新評估的契機，當中內銀股未來兩年潛在漲幅可達30%至40%。大摩同時指出，監管環境改善和中國轉向創新推動增長的模式下，香港的IPO與交易量增長有利港交所（0388），上調其投資評級至「增持」，目標價450港元，最牛更可達561港元。