周創建中期多賺15% 連特別息派0.6元

周大福企業獲分派18億

按增長計，周創建期內各分部當中，以周大福保險為首的保險業務增長最快，應佔經營溢利按年大增48.74%至6.14億元；按實際盈利貢獻，則以公路部門最優，錄得應佔經營溢利7.67億元，按年跌6.07%。以會展、港怡醫院、佔股25%的啟德體育園等為首的設施管理部門分部獲利930萬元，按年大跌92.51%。以協興建築等為首的建築部門獲利3.91億元，按年略跌0.96%，其公營及機構性合約總值佔比提高至53%，待完成合約價值達283億元，按年減少約5億元。

執行董事兼聯席行政總裁鄭志明昨在業績發布會上稱，集團已經成立團隊，擬於內地、東南亞及日本物色發展數據中心的機會。他不評論此前報道出售公路業務的傳聞，但他指出，內地公路行業供應呈現飽和亦較難找到新項目，他指「不易物色好項目，反而會看有否機會增持現有公路項目股權」，又或擴建如京珠高速公路廣珠段及廣肇高速公路等機會，藉此延長收費權及回報。執行董事兼聯席行政總裁何智恒補充，集團在過往5年出售300億元業務同時、亦購入350億元業務，出售非核心資產是按階段性進行，目前不覺得有急切需要，出售更多非核心業務。至於集團在啟德體育園公司持股25%股權，由於項目將於周六開業，目前沒有出售該項目的想法。

建築同業經營困難 無意做「白武士」

對於同業保華及協盛建築出現經營困難，何智恒稱，集團已經從相關同業接手5至6個項目，並指是否承接同行項目，需視乎有否盈利而定。但他強調集團無意做「白武士」。至於私人發展市場疲弱，集團執行董事兼集團首席營運及財務總監林戰明言，政府昨日公布《財政預算案》同時，宜再大刀濶斧，以創新政策剌激私人投資及住宅需求，重振賣地市場，減低財赤。