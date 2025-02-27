擬次季再發虛產政策宣言 更好平衡發展及規管

上周證監會亦就虛擬資產公布路線圖，列出12項主要措施，消息人士稱，路線圖為證監會內部措施，如審批牌照、促進行業發展，政府政策文件範圍會更為廣泛，不只涉及證監會或金管局等個別部門範圍，當局亦無意由單一機構監管虛擬資產。

年內就虛產場外交易發牌諮詢

另外政府會在年內，就虛擬資產場外交易及託管服務的發牌制度進行諮詢。去年底政府就引入法幣穩定幣發行人的監管制度，向立法會提交條例草案，陳茂波表示待條例通過後，金管局會盡早審批牌照申請。

就其他金融市場發展，陳茂波表示「推動黃金市場發展工作小組」會在年內制訂方案，涵蓋提升倉儲設施、優化交易和監管機制、拓展交易所產品、市場推廣等，並逐步落實。政府消息人士指，例如現時本港交易以現貨金為主，是否有空間擴展至期貨等。倫敦金屬交易所今年1月將香港納入其許可交付地點，已有本地倉庫營運商表示有意成為其認可倉庫，相關討論正積極進行中。

首辦「香港全球金融與產業合作峰會」

財庫局亦將聯同引進辦及貿發局，於年內舉辦首屆「香港全球金融與產業合作峰會」，通過金融賦能，匯聚全球企業、資金和技術，提升國際產業合作水平，同時吸引更多先進產業龍頭、海內外企業及投資者來香港。

此外，積金局計劃擬在今年內，就強積金「全自由行」，即僱員將僱主強制性供款轉移至自選計劃，向公眾諮詢具體方案，隨後向政府提交建議，務求強積金「全自由行」可於積金易平台今年全面運作後盡快實行。《預算案》重申，金管局與人民銀行正積極落實兩地快速支付系統的互聯，提供全天候即時小額跨境匯款服務，預計最快在年中推出。

[2025/26預算案]