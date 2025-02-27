紀惠7757萬沽灣仔總部 22年帳升3倍

呎價較高峰跌約一半

據悉，今次紀惠售出之物業為新銀集團中心26樓全層，面積約7388方呎，望全海景，最新以約7757萬元售出，呎價約10,500元。資料顯示，紀惠集團2003年以1880萬元購入該物業，帳面獲利5877萬元或3.1倍。不過若與同廈一個面積相同低層戶，曾於2022年以1.55億元售出、呎價高達20,980元比較，現時紀惠售出物業之成交價，較高位大跌約五成，並為2011年後約14年新低。

另政府「撤辣」1周年，據中原數據顯示，「撤辣」至今共錄41,007宗二手私宅買賣登記（以簽署正式買賣合約計），其中141宗、即0.3%屬持貨不足1年的轉售個案（當中或涉內部轉讓），對比「撤辣」前2023年全年短炒個案僅10宗，可見「撤辣」效應下短炒個案大幅上升13倍，而該141宗短炒個案中，獲利成交佔76宗或54%，平均賺幅7.2%，其中31宗賺幅高於10%，但亦有超過三成短炒屬蝕讓，有45宗平均蝕幅近15%。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，現時樓市炒風並不熾熱，即使全面「撤辣」，短炒個案只佔整體成交0.3%，而過去樓市炒風熾熱，除用家及投資者外，也吸引大量炒家入市。

[香港地產]