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經濟
香港地產

下年度停推商業地 考慮改劃增住宅元素

【明報專訊】本港經濟復蘇緩慢，寫字樓供應繁多，在息口高企下，令商業房地產充滿挑戰，財政司長陳茂波在新一份《財政預算案》提到，寫字樓空置率近年處於高水平，以及未來幾年供應仍相對充足，因此政府下年度不會推售商業用地，同時考慮將部分商業用地改劃或注入住宅元素，為發展提供彈性。

政府消息人士強調，政府並非檢視全港商業用地，而是檢視原定未來推出的土地，例如小瀝源及石門，以增加成功售出土地的機會，並會視乎地區對商業樓宇的需求作檢視。消息人士又稱，檢視方向有3個，例如以往賣地規定多少樓面用作零售設施或寫字樓，未來或會「扭鬆」相關條款，讓發展商自行決定。另外兩個方向包括直接將商業用地改作住宅用地；亦可考慮容許在商業用地注入住宅元素，即作混合用途，例如發展局去年8月公布元朗洪水橋站兩旁的商業及商住混合用地，或有條件將不超過20%的非住宅用途樓面面積改為住宅用途。

對上一次推售商業地，已要追溯至2023年2月推出旺角洗衣街大型商業項目，由新地（0016）於同年3月以47.29億元、每方呎樓面地價3103元投得。世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事兼主管鄭亥延表示，不推售商業地對未來5年有所幫助，預計目前商業樓面供應，需要大約7至10年才能被市場吸納。此外，配合上述工作，政府亦會推遲洪水橋/厦村新發展區市中心商業用地的原址換地完成期限。政府消息人士未有回應具體日期，僅稱原址換地原定期限為今年3月31日，政府在原定期限前會有公布。

下年度賣地涉1.37萬伙 少9%

陳茂波又透露，下一年度賣地表包括8幅住宅用地，加上鐵路物業發展、市區重建局及私人發展和重建項目，預計全年的潛在土地供應可供興建約1.37萬伙，較本年度預算約1.5萬伙減少近9%，而未來5年，可供興建約8萬個私營房屋單位的土地，當中約六成半的土地來自北部都會區和東涌新市鎮擴展區。值得留意的是，下年度供應的1.37萬伙，是政府自2011至12年度起主動推售地皮後，預計供應量最少的一個年度。下年度賣地計劃詳情，料將於日內公布。

[香港地產]

相關字詞﹕賣地計劃 石門 商業地 陳茂波 財政預算案

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