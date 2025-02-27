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經濟
2025年2月27日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
預算案後3日12盤逾760伙混戰 部分受惠新印花稅 YOHO WEST PARKSIDE今起收票
Coasto招標連沽3伙特色戶 均呎2.5萬
新財年住宅應課租值升5.7% 7年最勁
下年度停推商業地 考慮改劃增住宅元素
紀惠7757萬沽灣仔總部 22年帳升3倍
港交所設專線便利科企申上市 今年就每手買賣諮詢市場 優化輪證等發行機制
陳茂波：今年GDP實質增長預測2%至3%
擬次季再發虛產政策宣言 更好平衡發展及規管
周創建中期多賺15% 連特別息派0.6元
中央據報注資內銀 首批最少4000億
恒指大升753點 見逾3年高 ATMXJ領漲 大市成交增至逾3700億
中金中國銀河：控股股東確認未籌劃合併
百威亞太去年少賺15% 末期息增7%
信置中期核心純利跌兩成
蜜雪冰城截孖展涉逾1.8萬億 創「凍資」新高
碧桂園：保交房仍為今年第一要務
景順QQQ港上市 首北美外掛牌
特朗普下令查進口銅 或徵關稅 紐約3月期銅高見每磅4.7美元
美財長貝森特：重振私營部門增長
超微電腦補交財報 上財年銷售額增逾1倍
張兆聰：內銀股高位整固多時 炒落後可吼
港元定存匯豐銀行1個年息10厘
英鎊定存高息精選
技術取勝：海底撈持續窄幅上落
劉思明：港股續強勢增信心 升市格局更多元化
周顯：民主社會財赤更嚴重
湯文亮：澤連斯基不如石敬瑭
普徠仕Jai Kapadia：美息料趨穩 吼有加租能力房託
料樓價回穩 揸港地產股
劉思明：港股續強勢增信心 升市格局更多元化
【明報專訊】港股恒指昨天回升再創3年新高，並維持1月中來調整不多於2日的強勢，配合成交持續活躍，增強投資者信心，令港股升市的格局更多元化。
相關字詞﹕
財經專欄
數據尋寶
劉思明
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