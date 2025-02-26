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股神加持 日股五大商社逆市升 日經指數假後復市挫1.4% 領跌亞股

【明報專訊】美國總統特朗普的關稅威脅擴大，並準備進一步限制與中國的雙向投資，拖累亞洲股市普遍下滑。日經指數從周一假期復市後挫1.39%，跌幅輕微超越恒指，領跌亞洲股市。不過獲「股神」巴菲特加持的日本主要商社股價逆市急升。巴菲特上周末在致巴郡股東信透露，將加碼投資日本五大商社。三菱商事（日：8058）昨收市升8.8%，丸紅（日：8002）升7.5%，伊藤忠商事（日：8001）及住友商事（日：8053）各升逾6%，三井物產（日：8031）也升逾4%。

亞洲股市下挫之際，標普500指數及納指連跌3日後，昨早段窄幅波動。避險資金買入美國國債，10年期國債孳息率跌至4.32厘，是逾兩個月低位；金價在接近歷史高位徘徊，比特幣失守9萬美元關口，低見8.6萬美元水平，是3個月低位。關稅的威脅，加上近期美國消費者情緒及PMI數據轉弱，促使交易員增加對美聯儲減息的押注，預計今年底前可能減息53個基點。面對關稅的不確定性，以及經濟增長放慢，韓國央行昨減息0.25厘，符合預期。該央行表示，市場預期今年將減息2至3次，與央行的觀點一致。

比特幣見8.6萬美元 3個月低

巴郡（美：BRK.A；BRK.B）的致股東信表示，對日本五大商社的持股已逼近10%上限，而這些商社已同意「適度」放寬持股限制，在一段時日後，可能會見到巴郡對這5家公司的持股增加。該股東信指出，巴郡對五大商社的投資是非常長期的，同時致力於支持其董事會。

巴郡：商社同意「適度」放寬持股限制

岩井Cosmo證券指出，五大商社股價低於峰值水平，巴菲特可能視此為買入更多股票的時機。日本央行去年7月底加息以來，五大商社股價回落，不過相比2020年8月底巴菲特首次披露購入五大商社的股票以來，這些商社的股價迄今累計升幅介乎130%至280%，遠超日經指數的64.8%升幅。

隨着特朗普上台後頻頻發出關稅威脅，令市場的不確定性增加，而商社涵蓋的業務廣泛，包括大宗商品、基建、創新科技、連鎖便利店，以至三文魚養殖等，可能被巴菲特視為安全的投資。自2022年起，這些商社一直受惠於大宗商品價格上漲，而它們的業務多樣性，也有助於它們抵禦價格波動。

每家商社的投資組合都有數百，甚至逾千家企業。投行富瑞（Jefferies）指出，這些商社就像日本的私募股權，但投資年期較長。

丸紅發聲明表示，巴菲特的投資興趣，證明「包括我們在內的商社行業受到高度重視」。三菱商事稱，正與巴郡就聯合投資等進行磋商。伊藤忠商事表示，正與巴郡商討潛在合作，包括金霸王（Duracell）電池及時裝品牌Fruit of the Loom的業務；巴郡的龐大業務，包括上述兩個品牌。

巴菲特在股東信讚揚日本商社在適當時候增加股息，在合理情况下進行股票回購，並在高層薪酬方面，不像美國同業般激進。截至去年底，巴郡對五大商社的總投資成本為138億美元，它們總市值達235億美元。值得注意的是，巴郡透過發行日圓債券投資日股，不受匯率波動影響。自巴郡去年10月發行其歷來規模最大的日圓債券以來，市場一直猜測巴菲特的下一步行動。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美股 債息 商社 「股神」巴菲特 巴郡

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