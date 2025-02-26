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基金特區：宏利：東協受惠去全球化 過去8年出口美國佔比升

【明報專訊】近期美國加徵關稅的舉措雖然令市場波動，同時亦為投資者帶來入市機遇。宏利投資管理亞洲區資產配置主管及高級組合經理潘樂勤（Luke Browne）指出，今年除了環球貿易格局轉變外，投資者還要留意全球利率正常化，以及科技創新等三大趨勢的受益者，其中包括可受惠於去全球化的東協市場。

踏入2025年，潘樂勤認為，今年不乏利好因素支持投資市場前景向好，環球利率正常化是其中之一，隨着全球通脹壓力逐步緩和，超過50%央行已展開減息周期，以透過相對寬鬆的貨幣政策穩定經濟增長，將利好股票及債券等風險資產表現，要注意的是，由於環球通脹水平及回落速度參差，如亞洲區內不少新興市場的通脹回落進程，相對較美國等已發展市場理想，區內部分新興市場央行或會基於通脹受控及經濟增長放緩，而採取較進取的減息行動。

市場波動 有望帶來入市機會

一般而言，央行大幅減息可望成股債市場的催化劑。潘樂勤提醒，部分央行未必有條件大幅減息，自已發展市場步入降息周期，市場最初預期已發展市場將大幅減息，惟隨着部分已發展市場通脹偏向黏性，如美國為其中之一，最近市場已調低對美國減息的預期，鑑於最終各央行的降息幅度及速度，將取決於各地經濟的韌性、通脹的持續性，以及市場是否會經歷避險情緒升溫，又或出現再通脹的情况，意味各地經濟及通脹數據的變化，均可能影響市場對央行降息的預期，預期一旦轉變，或引發市場波動，有望為投資者帶來入市機會。

看好東協銀行醫療保健等行業

市場向來危機相倚，年內令市况波動的因素，還有環球貿易關係，如近期美國加徵關稅的新聞，便每每牽動市場情緒。潘樂勤指出，基於加徵關稅往往為美國與其他國家進行貿易談判的籌碼，因此與其關注美國在關稅方面的言論，不如着眼於美國最終落實的關稅措施，但亦坦言相關言論對市場並非毫無意義，因相關言論反映了環球貿易去全球化的大趨勢，同時部分國家傾向與政治關係較友好的地區進行貿易，所形成的「友岸外包」 （Friendshoring）趨勢，也正在重塑全球貿易格局，以美國的「友岸外包」趨勢為例，於2016至2024年間，從中國進口佔美國整體進口比重由逾20%，降至15%以下，而期內從東協、印度、歐盟及墨西哥等地合計的入口，佔美國整體進口的比例則由逾35%提升至近45%（見圖），反映在亞洲區內東協及印度市場，將可受惠於去全球化及「友岸外包」。

宏利投資管理股票部高級組合經理陳景琳亦認為，儘管今年亞洲股市將受地緣政治風險、利率環境變化及財政限制等多重因素影響，但區內部分地區加強財政政策，加上區內的人工智能等創新科技發展，將為投資者提供更多投資機遇，以財政政策為例，市場憧憬中國今年將推更多刺激經濟政策，投資者可留意相關受惠企業，如與內需消費及科技供應鏈本地化相關的企業，又如東協地區，區內各國政府正積極推出政策，以支持國內經濟增長和外商直接投資增長，故相對看好區內的銀行、醫療保健及消費必需品行業。

AI特別看好記憶體領域

至於人工智能及科技創新主題，陳景琳表示，該公司特別看好記憶體領域，認為市場仍低估高頻寬記憶體（High Bandwidth Memory ， HBM）需求的增長潛力，而在亞洲市場中，韓國相關企業有望受惠於高頻寬記憶體的需求增長，此外隨着企業逐步採用新型芯片的設計方法，需要全新的製造工藝配合，將進一步推動對半導體設備的需求，認為可留意台灣市場中，有望受惠於半導體設備需求趨升的企業，以及可將人工智能更廣泛應用於消費產品中的企業。

亞洲投資級債受惠穩健基本面

對於亞洲債市，宏利投資管理亞洲（日本除外）定息產品部首席投資總監Murray Collis指出，隨着各國政府推行促進經濟增長的財政政策，以及美國聯儲局將持續其寬鬆周期，預期今年亞洲固定收益市場將繼續展現穩健的韌性，其中亞洲高收益債券的基本面逐步趨向穩定，加上具吸引力的估值，在環球利差收窄的環境帶來良好的投資機遇，而亞洲投資級別債券則受惠於穩健的基本面和穩定的市場需求。

明報記者 劉敬華

[基金特區]

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