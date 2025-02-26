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經濟
2025年2月26日星期三
股市最前線
YOHO WEST PARKSIDE 突擊推105伙 折實均呎1.08萬與1期首推相若 明起收票
御峯複式戶逾1.6億售 呎價撲7萬
豐樹近37億中標青衣物流地 貼估值上限
明嘉福家族成員1630萬沽大坑道單位 帳賺36%
國際律師行夏禮文 租歷山大廈逾2萬呎樓面
關稅憂慮再現 恒指挫307點 連續3日成交逾3000億 北水淨流入220億1周最多
DeepSeek據報盡早推新版本 內地科企增購Nvidia晶片
攜程全年多賺72% 股價仍挫逾一成
內企赴港IPO部署海外 據報須外管局首肯
匯豐料中電前景樂觀 或增派息
百度斥164億 收購YY直播
蜜雪冰城孖展認購1.68萬億成「凍資王」
港上月進出口表現齊勝預期 對美出口轉升15％ 分析：或與關稅快落實有關
恒汽交代獨董反對交易詳情
私募基金據報洽購 星巴克中國業務
保誠調查：不足四成Gen Alpha父母為子女儲蓄
新意網半年多賺11％ 不派息
光大水務去年少賺14％ 末期息按年持平
股神加持 日股五大商社逆市升 日經指數假後復市挫1.4% 領跌亞股
馬斯克介入政治惹反彈 Tesla上月歐銷量跌45%
達拉斯聯儲行長：再擴投資組合 應買更多短期資產
張兆聰：微創機器人博整固完再上 趁低分段吸
港元定存3個月年息見5厘
人民幣定存高息精選
姜靜：日圓短期需留意關稅威脅
技術取勝：濰柴動力或挑戰15.8元
與小米發布會撞期 理想i8提前推出
劉思明：部分港股急跌受買盤支持 明顯強勢
周顯：港面臨「雙殺」局面
湯文亮：買樓計自己數 唔好計人哋數
南首主攻1房 港鐵站近在咫尺
會所分兩大部分 庭園洋溢歐陸色彩
基金特區：宏利：東協受惠去全球化 過去8年出口美國佔比升
港元定存3個月年息見5厘
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【明報專訊】港元定存12個月年息率只有3.65厘，有銀行推出3個月新資金達5厘。
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港元定存3個月年息見5厘
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姜靜：日圓短期需留意關稅威脅
技術取勝：濰柴動力或挑戰15.8元
與小米發布會撞期 理想i8提前推出
劉思明：部分港股急跌受買盤支持 明顯強勢
周顯：港面臨「雙殺」局面
湯文亮：買樓計自己數 唔好計人哋數
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