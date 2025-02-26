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經濟

恒汽交代獨董反對交易詳情

【明報專訊】恒大汽車（0708）去年底曾披露獨立非執董王克楠辭任，並指王對公司間接全資附屬公司National Electric Vehicle Sweden AB（NEVS）出售資產一事與管理層存在分歧，當時恒汽公告並無相關資產出售的資料。

全資附屬半價回售本票

事隔3個月，恒大汽車昨突以「補充公告」披露王克楠辭任原因是，認為當時NEVS管理層的建議向買方出售其在AB Trollh￼ttan Propellern 13的20%權益，並NEVS以50％的折讓出售兩年前出售同一公司80％的交易收到的本票予買方，並不合宜。

恒大汽車又突以「須予披露交易」披露相關交易，指2023年NEVS出售持有瑞典物業的AB Trollh￼ttan Propellern 13的80％股權時，總對價2.4億瑞典克朗中，有1.8億瑞典克朗以現金支付，6000萬瑞典克朗以本票支付。今次NEVS以折價50％回售該面值6000萬瑞典克朗（約4378萬港元）的本票予買方，總對價為3000萬瑞典克朗（約2189萬港元）。

恒大汽車指出，完成出售事項後，總出售虧損可能達到約2380萬瑞典克朗（約1737萬港元）。而以50％折讓出售本票是主要考慮到無法以本票作為擔保籌集銀行融資或將本票出售予第三方；買方將本票出售協議視為其作為擔保人執行20％股份協議的條件，這將為集團帶來即時現金流入，以履行付款義務，包括2024年11月及12月以及之後到期的稅款支付；以及考慮到該折讓，20％股份協議及本票出售協議項下應收的總對價仍將超過淨值減早期出售事項下已支付的現金對價。

稱即時現金流入 助履行付款義務

恒大汽車承認，考慮到買方未能履行其於本票項下的付款義務，以及買方及其股東可能正尋求利用 NEVS 的流動性問題及私人公司20％少數股權缺乏市場流通性等因素，出售事項的條款遠不如其通常支持的有吸引力。

相關字詞﹕獨立非執行董事 恒大汽車

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