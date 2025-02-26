匯豐料中電前景樂觀 或增派息

中電昨日收報65.25元，升1.73%。匯豐維持中電「買入」評級，目標價由原先的76元提高至78元。該行相信中電旗下澳洲EnergyAustralia（EA）已準備好因應當地能源批發價錢大幅波動而受惠，香港發電業務會進一步改善，內地核電廠完成維修後產能將會增加，最終有助支持中電增長，調升今年盈利預測2%。因應中電聚焦核心及如印度等高增長市場，料回報更佳，取得的內部回報率最少為雙位數字，會比EA好。

大和則透露，中電擬將內地可再生能源發電組合規模到2029年倍增至6吉瓦，料之後每年投資40億元，實現低雙位數字內部回報。又估計中電透過離岸融資，或趁內地息口低境內融資，甚至找來外部投資者。

花旗憂內地電價降 影響中電盈利

花旗預期，因應今年內地核電價回落，預期中電內地業務今年盈利按年減少4%至17.75億元，並因而分別調低中電2025、26年度純利預測2%，及目標價2.5%至78元。花旗指中電去年業績焦點之一，在於去年派息按年升1.6%至3.15元，是2020年以來首次增加派息，又認為中電有足夠電力供應，滿足2024至2029年准許利潤計劃期間，佔本港售電量8.6%的數據中心用電需求。