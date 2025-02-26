內企赴港IPO部署海外 據報須外管局首肯

內地關注去年創紀錄FDI淨流出

國家外管局於2月中宣布去年國際收支數據，外商直接投資（FDI）淨流出1684億美元，為1990年有紀錄以來的淨流出額最大。報道引述消息人士稱，過去外管局對於內企海外招股的參與較少，內企有更大的自主權去部署如何使用資金，惟現時內企需要就股份發售的過程，不斷向外管局或其他監管機構更新及匯報。另消息人士又稱，監管機構亦更為仔細地去檢視，公司用於海外投資的資金，擔心部分公司或為走資而偽造假交易。

報道續指出，有分析認為，因美國總統特朗普的關稅政策，以及其他具懲罰性的措施，令人民幣面臨更大的貶值壓力，更提到內地2015年因人民幣貶值，而導致資金流出約1萬億美元（約7.8萬億港元），因此內地對於美國貿易戰更為敏感。另近期人民幣因內地經濟增速放緩，內地的低利率同時削弱中國資產、對比美國資產的吸引力。報道提到，內地加緊監管內企包括股份發售的對外投資，或為人民幣的匯價提供支持。