攜程全年多賺72% 股價仍挫逾一成

首派股息 宣布4億美元回購

集團昨開市前公布優於預期的業績，惟股價依然急挫逾一成。昨日收市跌11.92%報462元，成全日跌幅最大藍籌。攜程指出，得益於愈來愈強勁的旅遊需求，集團第四季總收入127.68億元，按年升23.5%，按季則倒跌19.7%，主要歸因於季節影響。經調整EBITDA為29.8億元，按年升4.4%，經調整EBITDA利潤率為23%，按年減低5個百分點。

上季住宿預訂收入升33%

分類收入方面，第四季度住宿預訂收入錄得51.78億元，按年上升32.7%，主要得益於住宿預訂增長；至於交通票務及旅遊度假，亦分別受惠需求增長，帶動收入同時錄得雙位數升幅。（見表）

去年全年攜程總收入533.77億元，按年升19.8%。經調整EBITDA錄得170.7億元，按年增加22.2%，經調整EBITDA利潤率為32%，按年增1個百分點。期內國際各業務板塊呈快速增長態勢，出境酒店和機票預訂已全面超過2019年疫情前同期的120%水平，國際OTA平台酒店和機票預訂按年增長超過70%，入境旅遊預訂亦按年增長超過100%。

攜程首席執行官孫潔稱，留意到年輕人及富有退休人士對旅遊熱情較高，帶動旅遊業增長。疫情後直航航班繼續復蘇，料今年底直航航班可恢復至疫前的90%至95%水平，酒店房價亦正逐步回升。

入境旅遊預訂增逾倍

今年農曆新年期間，整體旅行需求維持健康水平，其中長途旅行或跨境遊成為眾多出遊人士熱門選擇。她續稱，未來3至5年，集團將加強投資以提供優質產品及服務。