DeepSeek據報盡早推新版本 內地科企增購Nvidia晶片

路透社亦引述消息報道，由於DeepSeek人工智能（AI）語言模型需求急增，中國科技巨擘如騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）和字節跳動（ByteDance）均「大幅增加」對Nvidia（英偉達）（美：NVDA）H20晶片的訂單。

小型企業也採購H20晶片伺服器

報道引述兩位知情人士透露，這些中國科技巨擘增加採購不僅是為了滿足內部對先進AI晶片的需求，亦透過雲計算服務以支援企業使用AI工具。

此外，一名中國伺服器製造商表示，以往僅有金融和電信等資金雄厚的企業會購買配備AI計算系統的伺服器，但如今醫療、教育等小型企業也開始採購搭載DeepSeek模型與H20晶片的伺服器。

Nvidia未對來自中國市場的H20晶片需求作出具體回應，但強調該產品在競爭激烈的市場中憑實力取勝。至於騰訊、字節跳動 和阿里巴巴，則未回應置評請求。

美荷日官員擬限維護華半導體設備

另一方面，彭博引述消息表示，特朗普政府官員最近與日本和荷蘭的對口官員會面，討論有關限制東京電子（Tokyo Electron）和ASML Holding NV等公司工程師在中國維護半導體設備的問題。美方此舉旨在促使盟友加強對中國半導體設備產業的限制，相關企業包括Lam Research、KLA和應用材料（Applied Materials）。報道還提及，特朗普政府計劃進一步收緊對部分Nvidia晶片的出口管制。