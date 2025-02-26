國際律師行夏禮文 租歷山大廈逾2萬呎樓面

有關租賃協議已正式生效，而新辦公室亦於2月正式使用；在金鐘經營近30年後，夏禮文決定遷址至中環核心地帶，反映該行在大中華地區的持續增長及投資承諾，新辦事處是目前其在倫敦總部以外，最大的辦事處 。

反映夏禮文在大中華區業務持續增長

置地續稱，截至去年6月，法律業界租戶佔置地中環寫字樓所有物業租戶逾三成，其所租用面積合共超過118萬方呎。

招商局大廈銀主盤單位放售 市值1.6億

另外，中聯石油化工前主席許智明及相關人士旗下多個物業先後淪為銀主盤，世邦魏理仕表示，該行獲接管人委託，推出信德中心招商局大廈19樓1904至1912室交吉放售，面積合共約12,916方呎。若參考同樣原由許智明持有、去年10月由銀主售出的同廈19樓1室、及17室成交呎價約12,614元計，今批單位市值估計約1.6億元。

該批單位原由許智明於1999年以合共5044萬元購入，現時市值較26年前高1.09億元或兩倍。

[香港地產]