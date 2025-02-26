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經濟
香港地產

明嘉福家族成員1630萬沽大坑道單位 帳賺36%

【明報專訊】城中部分名人，趁新《財政預算案》出台前沽售物業；資料顯示，港島大坑道1號頂層連天台單位，實用872方呎3房1套連士多房間隔，新近以1630萬元沽出、實呎18,693元；原業主於2010年以1200萬元購入，相關文件登記人姓名，與富商明嘉福之女兒明寶婷相同，料為同一人，持貨15年，帳面賺430萬元或36%

舂坎角璧如花園洋房招標 市值8500萬

另第一太平戴維斯表示，南區舂坎角環角徑18號璧如花園C8號洋房，最新由接管人推出招標，截標日期為5月28日；物業實用3004方呎，為1座3層高洋房，擁5房、配備花園和車庫等，現交吉出售；據悉單位市值約8500萬元，物業原由運盛集團創辦人陳澤盛及相關人士早於1999年以2100萬元購入，及後進行內部轉讓，現市值較26年前購入價高6400萬元或3倍。

豪景兩房245萬易手 屋苑3年低位

大眾屋苑方面，據資料顯示，青龍頭豪景花園碧華閣低層E室，實用358方呎兩房戶，據悉內籠已作翻新，新近以245萬元易手、實呎6844元，成交價料為屋苑3年新低；原業主2022年底以340萬元購入，持貨逾兩年，帳面蝕95萬元或28%，連使費料實蝕約108萬元或32%。

祥益區域董事邱家邦表示，屯門康麗花園第2座中層A室，實用362方呎兩房戶，獲區內客以328萬元「一筆過」承接（毋須承做按揭）、實呎9061元，由於原業主已移居台灣，代理特意乘早機到台灣送訂；原業主早於1989年以40.5萬元一手購入，持貨36年，帳面賺逾287萬元或逾7倍。

[香港地產]

相關字詞﹕樓價走勢 二手樓市 二手成交 豪景花園 洋房招標 豪宅放售 璧如花園 大坑道 明嘉福家族 名人沽貨

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